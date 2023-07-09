مقتل شاب أردني أثناء عملية سطو محتملة في نيويورك- (فيديو)

نيويورك- “القدس العربي”: قُتل شاب أردني في محله التجاري بمنطقة ستاتين آيلاند في نيويورك.

وقالت شرطة نيويورك إن الشاب الأردني بسام عبد الرحمن الخطيب (35 عاماً) ربما تعرض لعملية سطو عندما أطلق عليه المسلح النار.

وقالت الشرطة إنها تحاول العثور على مسلحيّن اثنين شاركا في الجريمة، وحتى الآن لا يوجد أي اعتقال يرتبط بالجريمة.

وقد وقعت الجريمة قبل الساعة الثامنة من مساء يوم السبت بقليل في محل “مانور ديلي آند كونفينس ستور” على طريق مانور في كاسلتون كورنرز.

وأشارت الشرطة إلى أن تم نقل الضحية إلى مستشفى جامعة ريتشموند قبل الإعلان عن وفاته.

ولاحظ المحققون أن الضحية أصيب بعيار ناري في صدره.

ووصف سكان المنطقة الشاب المغدور بأنه رجل طيب متفاني وقالوا إنه كان رجلاً لطيفاً ويحاول مساعدة الناس ويستمع إلى حديثهم.

وبحسب ما ورد، فقد افتتح المهاجر الأردني متجره في المنطقة قبل 6 أشهر.

وطلبت الشرطة من الجمهور مساعدتها على الخط الساخن رقم 1-800-577-TIPS، لكشف ملابسات الجريمة، التي هزت الجالية الأردنية والعربية في الولايات المتحدة.