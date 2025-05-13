مقتل شاب برصاص قوى الأمن الفلسطينية في شمال الضفة الغربية

رام الله: أعلن الناطق باسم قوى الأمن الفلسطينية مقتل “أحد المطلوبين” عند مدخل مخيم الفارعة في شمال الضفة الغربية حيث تنشط لملاحقة من تصفهم السلطة الفلسطينية بأنهم “خارجون عن القانون”.

وقال الناطق باسم الأجهزة الأمنية أنور رجب في بيان له “أثناء قيام قوة أمنية بعملية اعتقال أحد المطلوبين الخارجين عن القانون في محافظة طوباس، تفاجأت القوة بتعرضها لإطلاق نار مباشر من قبل الخارجين عن القانون، ما شكل تهديدًا حقيقيًا لحياة أفراد القوة وأمن المواطنين في المنطقة”.

وتابع “اضطرت القوة الأمنية للرد على مصدر النيران … تبين لاحقا أنه (القتيل) أحد رموز الفلتان الأمني”.

وأكد رجب أن الشاب “فارق الحياة متأثرا بإصابته”.

من جانبه، قال محافظ طوباس أحمد أسعد إن الشاب القتيل هو “رامي عمر زهران (19 عاما)” وهو من مخيم الفارعة.

وأكد المحافظ لوكالة فرانس برس رواية قوى الأمن، مشيرا إلى أنه “يجري الآن العمل على تهدئة الأمور”.

وقال أسعد إنه أوعز بتشكيل لجنة تحقيق لمعرفة تفاصيل الحادثة وبتشريح جثة القتيل.

وكانت قوى الأمن الفلسطينية بدأت في كانون الأول/ديسمبر الماضي، حملة أمنية في شمال الضفة الغربية تحت اسم “حماية وطن”، تستهدف ملاحقة مسلحين تصفهم السلطة الفلسطينية بأنهم”خارجين عن القانون” في حين تصفهم تنظيمات فلسطينية بأنهم “مقاتلون”.

ونتج عن حملة قوى الأمن التي تعرضت لانتقادات واسعة من أوساط فلسطينية، مقتل أكثر من 15 فلسطينيا وستة من أفراد الأمن الفلسطيني.

وشدد رجب في بيانه أن “قوى الأمن الفلسطيني تؤكد أنها لن تسمح لأي جهة أو شخص بتهديد الأمن والاستقرار أو تجاوز القانون، وستواصل عملها بحزم من أجل الحفاظ على أمن المواطن وسلامة المجتمع، ضمن إطار القانون واحترام حقوق الإنسان”.

غير أن الحملة الأمنية التي بدأتها الأجهزة الأمنية الفلسطينية في جنين توقفت إثر بدء الجيش الإسرائيلي في كانون الثاني/يناير عملية (السور الحديدي) العسكرية.

وامتدت العملية المستمرة حتى الآن، إلى مدينة طولكرم المجاورة وأسفرت عن مقتل العشرات ونزوح عشرات الآلاف عن منازلهم وخاصة في مخيمات شمال الضفة الغربية المحتلة.

(أ ف ب)