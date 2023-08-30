مقتل شاب في اشتباكات بين الأمن الفلسطيني ومسلحين شمال الضفة

رام الله: قالت مصادر فلسطينية إن شابا فلسطينيا قتل، اليوم الأربعاء، في اشتباكات بين قوات الأمن الفلسطيني ومسلحين في طولكرم شمال الضفة الغربية.

وذكرت المصادر أن الشاب قضى متأثرا بإصابته بعيار ناري في اشتباكات مع عناصر من الأجهزة الأمنية في مخيم طولكرم للاجئين.

من جهتها، قالت مجموعات مسلحة في مخيم طولكرم في مقطع فيديو إن الأمن الفلسطيني أزال حواجز تم إقامتها لصد مداهمات الجيش الإسرائيلي وأطلقت النار على نشطاء ومواطنين.

وقال الناطق باسم الأجهزة الأمنية الفلسطينية اللواء طلال دويكات، إن الأجهزة الأمنية أزالت “مواد خطرة وحواجز” من داخل مخيم طولكرم بناء على شكاوى من مؤسسات وأفراد.

وذكر دويكات، بحسب ما نقلت عنه وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا)، أنه بعد إنهاء القوة الأمنية مهمتها قام بعض الشبان المسلحين بإطلاق النار أمام مبنى محافظة طولكرم “الأمر الذي استدعى تدخل قوى الأمن لاتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لضبط الحالة الأمنية، ومنع أي مظاهر تهدد السلم الأهلي”.

وأكد دويكات أن “جهود المؤسسة الأمنية مستمرة في كل المحافظات لتوفير الأمن والأمان ومعالجة كل مظاهر الفوضى”.

(د ب أ)