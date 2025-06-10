مقتل شخصين باستهداف مسيرة “مجهولة” دراجة نارية شمال إدلب السورية

إسطنبول: أعلن الدفاع المدني السوري، الثلاثاء، مقتل شخصين بهجوم صاروخي من طائرة مسيّرة “مجهولة الهوية”، استهدف دراجة نارية يستقلانها على طريق سرمدا – البردقلي شمال إدلب شمال غرب البلاد.

وقال في بيان مقتضب نشره على حسابه بمنصة “اكس”: “مقتل شخصين مجهولي الهوية بهجوم صاروخي من طائرة مسيّرة مجهولة الهوية، استهدف دراجة نارية يستقلانها على طريق سرمدا – البردقلي شمال إدلب صباح اليوم الثلاثاء”.

وأضاف أن “فرق الدفاع المدني السوري تفقدت المكان وتأكدت من عدم وقوع مصابين آخرين، فيما انتشل المدنيون في المكان جثماني القتيلين ونقلوهما إلى المستشفى” دون مزيد من التفاصيل.

وحتى الساعة 8:30 (ت.غ) لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الحادث.

وفي 3 يونيو/ حزيران الجاري، قالت الخارجية السورية إن قصفا إسرائيليا استهدف قرى وبلدات بمحافظة درعا (جنوب) ما أدى إلى “خسائر بشرية ومادية جسيمة”، دون ذكر تفاصيلها.

وادعت تل أبيب أن القصف جاء ردا على إطلاق صاروخين من درعا نحو الجولان، بينما قالت الوزارة إنه لم يتم التثبت من حدوث قصف على الجزء المحتل من الهضبة السورية.

ورغم أن الإدارة السورية الجديدة لم تهدد إسرائيل، إلا أن الأخيرة شنت منذ الإطاحة بنظام بشار الأسد غارات جوية على سوريا، فقتلت مدنيين، ودمرت مواقع عسكرية وآليات وذخائر للجيش السوري.

(الأناضول)