مقتل شخصين وإصابة أكثر من 300 في تايوان جراء إعصار “داناس”- (فيديو)

تايبيه: ضربت الرياح العاتية والأمطار الغزيرة المصاحبة لإعصار “داناس” أجزاء من تايوان، الاثنين، ما أسفر عن مقتل شخصين وإصابة أكثر من 300 آخرين على الساحل الغربي للجزيرة المكتظ بالسكان.

وتراجعت قوة الإعصار أثناء تحركه نحو مضيق تايوان في طريق متوقع إلى البر الرئيسي للصين.

وتسبب الإعصار في انقطاع الكهرباء عن أكثر من 580 ألف منزل، كما أغلقت المدارس والمكاتب في أنحاء المناطق الجنوبية والوسطى من تايوان.

Typhoon Danas just hit Taiwan’s west coast, the strongest since 1958.

I’m sharing a combined footage of powerful winds and widespread destruction caused by Typhoon Danas.

📍Tainan City, Anping District,Taiwan pic.twitter.com/8LveXuIm4P

