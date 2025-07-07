مقتل شخصين وإصابة أكثر من 300 في تايوان جراء إعصار “داناس”- (فيديو)

تايبيه: ضربت الرياح العاتية والأمطار الغزيرة المصاحبة لإعصار “داناس” أجزاء من تايوان، الاثنين، ما أسفر عن مقتل شخصين وإصابة أكثر من 300 آخرين على الساحل الغربي للجزيرة المكتظ بالسكان.

وتراجعت قوة الإعصار أثناء تحركه نحو مضيق تايوان في طريق متوقع إلى البر الرئيسي للصين.

وتسبب الإعصار في انقطاع الكهرباء عن أكثر من 580 ألف منزل، كما أغلقت المدارس والمكاتب في أنحاء المناطق الجنوبية والوسطى من تايوان.

Typhoon Danas just hit Taiwan’s west coast, the strongest since 1958. I’m sharing a combined footage of powerful winds and widespread destruction caused by Typhoon Danas. 📍Tainan City, Anping District,Taiwan pic.twitter.com/8LveXuIm4P — Weather Monitor (@WeatherMonitors) July 6, 2025

ووصل الإعصار داناس إلى الساحل الغربي، في وقت متأخر من يوم الأحد، مصحوبا برياح بلغت سرعتها القصوى 144 كيلومترا (89 ميلا) في الساعة. وتسبب في هطول أمطار تجاوز منسوبها 60 سنتيمترا (24 بوصة) في بعض المناطق، مما أدى إلى حدوث انهيارات أرضية وفيضانات.

وأعلنت وكالة الإطفاء الوطنية مقتل شخصين في مدينة تاينان جنوب غربي البلاد، حيث لقي شخص حتفه عندما سقطت شجرة على مركبته، بينما لقي آخر حتفه بعد تعطل جهاز التنفس الصناعي لديه بسبب انقطاع الكهرباء.

وأصيب 334 شخصا على الأقل، فيما أضطر أكثر من 3400 شخص على إخلاء منازلهم، معظمهم من المناطق الجبلية المحيطة بمدينة كاوهسيونغ الساحلية جنوبي البلاد.

وتشهد تايوان أعاصير بشكل روتيني بين يوليو/ تموز وأكتوبر/ تشرين الأول، لكنها أكثر شيوعا على ساحلها الشرقي ذي الكثافة السكانية المنخفضة المواجه للمحيط الهادئ.

(أ ب)