مقتل شخصين وإصابة 11 في غارات أمريكية على صنعاء 

صنعاء: قتل شخصان وأصيب 11 بجروح مساء السبت في غارات نسبت إلى القوات الأميركية، استهدفت العاصمة اليمنية صنعاء ومحيطها، على ما أفاد إعلام تابع للمتمردين الحوثيين.

وأعلنت قناة المسيرة التابعة للحوثيين الأحد نقلا عن وزارة الصحة سقوط “شهيدين و11 جريحا حصيلة العدوان الأمريكي على صنعاء العاصمة والمحافظة”.

وقالت القناة في وقت سابق أنّ أحد القتلى سقط في غارة جوية في منطقة بني مطر في محافظة صنعاء.

بالإضافة للغارات على صنعاء التي يسيطر عليها الحوثيون منذ 2014، سجلت غارات جوية أخرى في محافظتي مأرب وعمران.

والجمعة، أعلن الحوثيون مقتل 80 شخصا على الأقل وإصابة 150 اخرين في غارات أمريكية استهدفت ميناء رأس عيسى النفطي، في أكثر الضربات دموية في الحملة الجوية المكثفة التي أطلقتها واشنطن ضد المتمردين قبل 15 شهرا.

وتتعرض مناطق الحوثيين في اليمن لغارات شبه يومية يحملون الولايات المتحدة مسؤوليتها، منذ أعلنت واشنطن في 15 آذار/مارس إطلاق عملية عسكرية ضد المتمردين لوقف هجماتهم على السفن في البحر الأحمر وخليج عدن.

(أ ف ب)