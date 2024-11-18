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مقتل شخصين وإصابة 9 آخرين في حادثي إطلاق نار بمدينة نيو أورليانز الأمريكية

منذ ساعتين

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نيو أورليانز: قالت السلطات الأمريكية إن شرطة مدينة نيو أورليانز تجري تحقيقا بعد مقتل شخصين وإصابة تسعة آخرين في حادثي إطلاق نار منفصلين يوم الأحد.

وتحركت الشرطة للتعامل مع بلاغين عن إطلاق نار بعد الساعة الثالثة والنصف مساء على طول شارع في حي سانت روش، حيث عثروا على ثمانية مصابين بأعيرة نارية، وفقا لبيان صحفي صادر عن قسم شرطة نيو أورليانز. وجرى نقل المصابين الثمانية إلى المستشفى في حالة غير معروفة.

وبعد حوالي 45 دقيقة، تلقت الشرطة بلاغا آخر عن إطلاق نار في نفس الشارع، على بعد حوالي نصف ميل (8ر0 كم) إلى الشمال. وأفاد البيان بمقتل شخص في مكان الحادث بينما لقي شخص آخر حتفه في المستشفى. وقالت الشرطة إن ضحية ثالثة نقلت إلى المستشفى بسيارة خاصة وحالتها مستقرة.

وقال مسؤولون إن حادثي إطلاق النار وقعا في المنطقة التي كان يقام فيها احتفال بعد أحد العروض التاريخية في المدينة.

ولم يتم الإعلان عن أي عملية اعتقال.

(أ ب)

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