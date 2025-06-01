قتيلان في احتفالات صاخبة بعد تتويج باريس سان جيرمان بلقب دوري الأبطال

باريس: قُتل شخصان واعتُقل 559 شخصاً بعدما خرج آلاف من مشجعي باريس سان جيرمان إلى شوارع العاصمة الفرنسية، السبت، للاحتفال بفوز ناديهم بلقب مسابقة دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى في تاريخه.

بينما احتفل غالبية المشجعين بسلام، أفادت شرطة باريس باندلاع مناوشات بين المشجعين بالقرب من شارع الشانزليزيه في المدينة وملعب بارك دي برانس، حيث تجمع 48 ألف مشجع لمشاهدة فوز باريس سان جيرمان على إنتر ميلان الإيطالي 5-0 في المباراة النهائية في ميونيخ على شاشات عملاقة.

وأفادت وزارة الداخلية الفرنسية أنه تم تنفيذ أكثر من 500 عملية توقيف أسفرت عن 320 حالة احتجاز على ذمة التحقيق، بينها 254 في العاصمة.

وأفادت الشرطة أن شاباً يبلغ من العمر 17 عاماً قُتل نتيجة طعنة بسكين، ليل السبت، في مدينة داكس في إقليم لاند، ولا يزال الجاني “فاراً”، بحسب ما أفادت به النيابة العامة، قبل أن يُعلن عن مقتل رجل لاحقاً.

« Champion mon frère ! »

Jour de gloire pour le PSG !

Bravo, nous sommes tous fiers.

Paris, capitale de l’Europe ce soir. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) May 31, 2025

وقالت القاضية المناوبة، مؤكدة معلومات نشرتها صحيفة “سود ويست” المحلية: “توفي قاصر يبلغ 17 عاماً خلال الليل متأثراً بجروحه في مستشفى داكس”، مضيفة: “وقع الحادث خلال احتفالات تتويج باريس سان جيرمان، لكن لا يمكن تأكيد ما إذا كان هناك ارتباط مباشر، أو ما إذا كان الضحية أو الجاني من المشجعين في الوقت الحالي”.

وتعرض الشاب للطعن مرات عدة، بعد وقت قصير من نهاية المباراة، “خلال الاحتفالات”، لكن النيابة أوضحت أنها لا تستطيع تأكيد ما إذا كانت الحادثة مرتبطة بنهائي دوري الأبطال.

وأضافت النيابة أن الشرطة فتحت تحقيقاً في جريمة قتل.

وأعلنت الشرطة لاحقاً مقتل رجل كان على دراجة نارية في الدائرة الخامسة عشرة من العاصمة باريس صدمته سيارة وتوفي متأثراً بجراحه.

وفي حادث آخر، قالت الشرطة إن سيارة اندفعت باتجاه مشجعين كانوا يحتفلون بفوز سان جيرمان في مدينة غرونوبل جنوب شرق فرنسا، ما أسفر عن إصابة أربعة أشخاص، اثنان منهم إصابتهما خطيرة.

وأوضحت الشرطة أن جميع المصابين من عائلة واحدة.

واستخدمت الشرطة مدفع مياه لمنع حشد من الوصول إلى قوس النصر.

وقالت الشرطة في بيان: “كان مثيرو الشغب في الشانزليزيه يسعون إلى إثارة حوادث، واشتبكوا مراراً مع الشرطة بإلقاء ألعاب نارية كبيرة وأشياء أخرى”.

ومع ذلك، عبّر المشجعون في الغالب عن فرحتهم بالغناء والرقص في الشوارع، وأطلقت السيارات العنان لأبواقها، بعد فوز فريقهم باللقب الأول للأندية لأول مرة في تاريخه.

وقال كليمان، أحد مشجعي باريس سان جيرمان، البالغ من العمر 20 عاماً: “إنه فوز رائع ومستحق! لدينا أغنية تتحدث عن معاناتنا، ولم يكن الأمر سهلاً دائماً. لكننا استعدنا ثقتنا هذا العام بفريق بلا نجوم”.

وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إنه سيستضيف الفريق الأحد لتهنئته، وفقاً لمكتبه.

وكتب في رسالة منفصلة على حسابه في منصة “أكس”: “يوم مجيد لباريس سان جيرمان. برافو، كلنا فخورون. باريس عاصمة أوروبا الليلة”.

وأشادت عمدة باريس، آن هيدالغو، بهذا الفوز ووصفته بأنه “تاريخي”.

وسيقيم باريس سان جيرمان موكب نصر في شارع الشانزليزيه، الأحد، حيث من المتوقع أن يتجمع عشرات الآلاف من المشجعين لتهنئة أبطالهم العائدين مظفّرين من ميونيخ.

(أ ف ب)