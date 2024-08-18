مقتل شخص في غارة إسرائيلية على جنوبي لبنان

بيروت: قتل شخص، الأحد، إثر غارة إسرائيلية استهدفت دراجة نارية في بلدة شبعا جنوبي لبنان.

وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام (رسمية)، بأن طائرة مسيرة إسرائيلية استهدفت دراجة نارية في بلدة شبعا ما أدى إلى مقتل شخص واحد.

من ناحية أخرى، ذكرت الوكالة أن الطائرات المسيرة الإسرائيلية كثفت من تحليقها الليلة الماضية وحتى صباح الأحد، فوق القرى الحدودية المتاخمة للخط الأزرق في القطاعين الغربي والأوسط وصولا إلى مشارف نهر الليطاني والساحل البحري.

وأشارت إلى أن أطراف بلدتي عيتا الشعب ورامية (جنوب) كانتا هدفا لقصف إسرائيلي بعد منتصف الليلة الماضية، كما أطلق جيش الاحتلال الإسرائيلي قنابل مضيئة في سماء قرى قضائي مدينتي صور وبنت جبيل (جنوب).

وتشهد مناطق جنوبي لبنان، منذ 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، تصاعدا في الغارات الإسرائيلية، حيث تتبادل فصائل لبنانية وفلسطينية في لبنان، أبرزها “حزب الله”، مع جيش الاحتلال الإسرائيلي قصفا يوميا عبر “الخط الأزرق” الفاصل أسفر عن مئات القتلى والجرحى معظمهم من الجانب اللبناني.

وترهن الفصائل وقف القصف بإنهاء إسرائيل حرب تشنها بدعم أمريكي على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر الماضي؛ ما خلّف أكثر من 132 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد عن 10 آلاف مفقود.

(الأناضول)