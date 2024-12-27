مقتل شخص في قصف روسي كثيف على منطقة سومي الأوكرانية

كييف:-لقي شخص حتفه في قصف مكثف وهجمات بالمسيرات من قبل القوات الروسية على منطقة سومي الحدودية في أوكرانيا، وفقا لما أفادت به السلطات المحلية صباح اليوم الجمعة.

ونفذت القوات الروسية 169 ضربة على المناطق الحدودية والتجمعات السكنية في المنطقة طوال يوم الخميس، حسبما قالت إدارة المنطقة عبر قناتها على تليجرام. وتم تسجيل ما مجموعه 311 انفجارا.

وتوفي الضحية البالغ من العمر 59 عاما يوم الخميس في تجمع كراسنوبيليا، حيث نشب حريق في منزل خاص خلال الهجمات، وفقا لمكتب المدعي العام. وكان الرجل داخل المنزل وقت وقوع الهجوم.

وفي مكان آخر في منطقة سومي، تضررت منازل إضافية جراء القصف، حسبما أفاد المسؤولون.

كما تم الإبلاغ عن هجمات بالمسيرات الروسية في مناطق أخرى من أوكرانيا، بما في ذلك منطقة العاصمة، وفقا لما ذكرته الإدارة العسكرية المحلية على تليجرام صباح اليوم الجمعة. وأشارت التقارير الأولية إلى عدم تسجيل أي أضرار.

وتواصل أوكرانيا التصدي للغزو الروسي الشامل الذي يقترب من دخول عامه الثالث.

(د ب أ)