قتيلان في غارة إسرائيلية على سيارة بدمشق.. و”الجهاد الإسلامي” تنفي اغتيال أمينها العام زياد النخالة- (صور وفيديو)

“القدس العربي”: قتل شخصان وأصيب ثلاثة آخرون بجروح في غارة اسرائيلية استهدفت سيارة في حي المزة في دمشق الذي يضمّ مقرات أمنية وعسكرية سورية وأخرى لسفارات ومنظمات أممية، كما أفادت وزارة دفاع النظام السوري.
من جانبه، نفى ممثل حركة الجهاد الإسلامي في سوريا، إسماعيل السنداوي أبو مجاهد، في تصريح صحافي استهداف أي قيادي فلسطيني في القصف الذي طال سيارة في حي المزة غرب العاصمة السورية دمشق.
وتم تداول تقارير عبر منصات إعلامية عن استهداف أمين عام حركة الجهاد الإسلامي زياد نخالة في القصف الذي وقع بعد ظهر اليوم.
وكانت الفصائل الفلسطينية في دمشق أجَّلت اليوم، قيام مجلس العزاء لرئيس المكتب السياسي لحركة حماس يحيى السنوار الذي كان مقررا، اليوم الاثنين، في صالة جامع الأكرم إلى موعد يحدد لاحقا.
وأوردت وزارة دفاع النظام السوري في بيان أنه “حوالى الساعة 17:05 مساء اليوم (الاثنين) شن العدو الإسرائيلي عدوانا جويا مستهدفا سيارة مدنية في حي المزة السكني بدمشق ما أدى إلى استشهاد مدنيين اثنين وإصابة ثلاثة آخرين ووقوع أضرار مادية بالممتلكات الخاصة في المنطقة المحيطة”.
ورصد شهود عيان سيارة محترقة بالكامل في موقع الانفجار، بالإضافة إلى أضرار بواجهة فندق مجاور لموقع الانفجار القريب من وزارة الإعلام السورية.
وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان من جهته بأن “مسيرة إسرائيلية استهدفت السيارة مقابل فندق وقرب مبنى وزارة الإعلام في المزة بدمشق”، مؤكدا مقتل شخص غير سوري على الأقل.
عاجل| مصادر سورية: شهيدٌ باستهداف مركبةٍ بمحيط بيت عزاء الشهيد يحيى السنوار داخل حي المزة في العاصمة السورية دمشق. pic.twitter.com/YB3Jc80bHi
— القسطل الإخباري (@AlQastalps) October 21, 2024
🔻 استهداف سيارة في #دمشق بحي المزة
المكان المستهدف قريب من بيت عظاء للقائد يحيى السنوار 👀 pic.twitter.com/Dh9mOLqib0
— المرصد العسكري ⧨ (@Military_OSTX) October 21, 2024
وتعرضت المنطقة التي تضم مكتبا للأمم المتحدة لغارات اسرائيلية عدة في الآونة الأخيرة.
ومطلع تشرين الأول/أكتوبر، قُتل أربعة أشخاص على الأقل، بينهم صهر الأمين العام الراحل لحزب الله حسن نصرالله، في غارة إسرائيلية استهدفت منطقة المزة كذلك.
وفي 8 تشرين الأول/أكتوبر، قُتل سبعة مدنيين في قصف إسرائيلي استهدف مبنى سكنيا في حي المزّة، بحسب وزارة الدفاع السورية، بينما قال المرصد السوري لحقوق الإنسان من جهته إن القصف أودى بحياة تسعة مدنيين، وأربعة آخرين بينهم “اثنان من حزب الله اللبناني”.
ومنذ بدء النزاع في سوريا العام 2011، شنّت إسرائيل مئات الضربات الجوية في هذا البلد، مستهدفة مواقع لقوات النظام وأهدافا إيرانية وأخرى لحزب الله.
وكثّفت اسرائيل في الآونة الاخيرة وتيرة استهدافها لنقاط قرب المعابر الحدودية التي تربط سوريا ولبنان، والتي عبرها خلال الاسبوع الأخير عشرات الآلاف هربا من الغارات الإسرائيلية الكثيفة على لبنان.
ونادرا ما تؤكّد إسرائيل تنفيذ الضربات، لكنّها تكرّر تصدّيها لما تصفه بمحاولات إيران ترسيخ وجودها العسكري في سوريا.
(وكالات)
ملك وإمبراطور الاحتفاظ بحق الرد . اقتربت نهايته مئة بالمئة . والسوال الذي يراودني من هي الجهة التي ستتخلص منه ؟؟
هل هي روسيا أم ايران أم الصهاينة.
لقد لعب على الاوتار فمن هو الوتر الذي سينقطع اولاً ؟
سورية الأبية المنيعة صارت في عهد هذا المخبول مكسر عصا, هو عاجز عن القيام باي دفاع يذكر عن البلد , من المعيب بقاؤه حتى الأن في الحكم
أعيد تعليق الأمس وأنا متاكد انه يمكنني اعادة نفس التعليق إذا أحياني الله واحيا النظام العشر سنين القادمة فلن يتغير شيء.
هدهد سليمان:
أكتوبر 21, 2024 الساعة 3:55 ص
شيء لا يصدق ومفارقات لا تتم إلا عند العملاء والخونة من أنظمة العربان وجيوشها المنهزمة.
اسراءيل تضرب ومنذ سنين في كافة ارجاء سوريا وتقتل المئات من جنود النظام الذليل وتدمر آلياته ومستودعاته ومراكز قيادته، والنظام جثة هامدة لا يحرك ساكنا ًولا ينبس ببنت شفة وتخرس كل أبواق النظام من اخمص رأسه إلى اعلى قدمه بطريقة تثير الاستغراب والعجب والتعجب مع الاستهجان بقدرة النظام الفائقة على الخرس والصمت وعدم القيام باي حركة او همسة ممكن ان تستفز العدو وتثير حنقه.
لو تلميذ في الصف الثالث الابتدائي تعرض لعقاب من إدارة المدرسة لن يكون بمثل هذا الأدب الجم الذي يبديه النظام تجاه العدو.
وما ان يخرج الطفل من المدرسة ويبتعد المدرس والمدير يسترجل على اطفال الحارة والاقارب والجيران انتقاما ممن عاقبه ومسح فيه الارض وجعله ملطشة.
شيءٍ تحار فيه العقول وتجعل عبد الحليم حيران.
رد
هل سيلحق بشار الاسد بعلي صالح اليمني ام القذافي ؟
هل اقترب الحكم الباطني من نهايته في دمشق؟
هل سيحتفظ بحق الرد إلى الأبد؟
كل يوم والتاني بياكل بشار لكمة لمستوى أنه لم يعد يعي لا هو ولا زبانيته في وزارة مليشياته بمسمى ( وزارة دفاع ) من أين أتت الضربة . مذهل انعدام الكرامة والقليل من الشجاعة لدى هذا النظام الارهابي الجبان
مجرم الحرب النتن مصر على توسيع اعتداءاته لتشمل دول عربية واسلامية اخرى فعدوانية الكيان الصهيوني لن تتوقف عند ابادة شعبي غزة ولبنان يل ستتمدد الى سوريا واليمن وربما العراق ولا شك ايران ما دامت امريكا والغرب المستعمر يدعمه ويبارك همجيته المنقطعة النظير
يا مسكين يا بشار دمرت البلد ما في ثمرة. إسرائيل تقتل وتغتال وشعبكم هربوا إلى كافة الدول العربية وتركيا وأوربا وأمريكا. الله يعينك
وبشار الأسد حريص في السير على خطوات أبيه الذي سلم الجولان لإسرائيل الذي هدد الفصائل الفلسطينية بعدم إطلاق رصاصة ضد إسرائيل من الحدود السورية، وإلاَّ سوف نريكم ماذا سوف نفعل بكم، بعدم إطلاق رصاصة ضد إسرائيل، وحماية حدودها مع سوريا. ويعلق صوره في كل مكان في سوريا بالبدلة العسكرية، الموجهة ليس ضد إسرائيل وإنما ضد الشعب السوري المطالب بحقوقه الديموقراطية. هذا النظام يلعب على كل الحبال في سبيل الإستمرار في السيطرة على سوريا بالنيابة عن إسرائيل.