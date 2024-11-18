سياسة | دولي

مقتل شخص وإصابة آخر في انفجار سيارة “مفخخة” قرب تل أبيب- (فيديو)

منذ ساعتين

لقطة شاشة لموقع انفجار السيارة وسط إسرائيل

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تل أبيب: قتل شخص وأصيب آخر، الاثنين، في انفجار سيارة بمستوطنة بيتح تكفا القريبة من تل أبيب وسط إسرائيل.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية، إن “شابا يبلغ من العمر 30 عاما قتل وأصيب آخر عمره 20 عاما من سكان ريشون لتسيون (وسط) بجراح متوسطة في انفجار سيارة بمدينة بيتح تكفا”.

من جانبها، أفادت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، بأنه يجري التحقيق في ملابسات الحادث.

وذكرت القناة 13 الإسرائيلية أن السيارة كانت “مفخخة”.

(الأناضول)

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