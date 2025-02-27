مقتل شخص وإصابة آخر في هجوم أوكراني بمسيرات على بيلغورود الروسية

موسكو: قال حاكم منطقة بيلغورود الحدودية الروسية فياتشيسلاف جلادكوف في وقت مبكر من صباح الخميس إن هجوما أوكرانيا بطائرات مسيرة أصاب سيارة في المنطقة، مما أسفر عن مقتل شخص وإصابة آخر.

وأضاف جلادكوف عبر تيليغرام أن الرجل قتل في بلدة جرايفورون بالقرب من الحدود الأوكرانية، فيما تم نقل المصاب إلى المستشفى.

تشن القوات الأوكرانية هجمات متكررة على بيلغورود ومناطق حدودية أخرى في الصراع المستمر منذ ثلاث سنوات.

وقامت القوات الأوكرانية بتوغل كبير في أغسطس آب الماضي بمنطقة كورسك ولا تزال تسيطر على جزء من الأراضي هناك.

(رويترز)