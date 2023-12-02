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الشرطة الفرنسية: “غاضب من الوضع في غزة” يقتل شخصاً ويصيب آخرين في باريس وهو يصرخ “الله أكبر” 

2 - ديسمبر - 2023

الشرطة الفرنسية تؤمن الوصول إلى جسر بير حكيم بعد الاعتداء- رويترز

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لندن- “القدس العربي”: قال وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانين، السبت، إن مهاجماً قتل سائحاً ألمانياً، في هجوم بسكين، وسط العاصمة باريس، وإنه أبلغ الشرطة بأنه لم يستطع تحمّل مقتل المسلمين في أفغانستان والأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأضاف الوزير أن شخصين آخرين أصيبا في الهجوم بعد الاعتداء عليهما بمطرقة،  بعد أن تعدّى شخص على المارة في وسط باريس.

وأضاف الوزير: “ألقت الشرطة للتو القبض بشجاعة على مهاجم اعتدى على المارة في وسط باريس.. لقي شخص حتفه، وأصيب آخران.. يرجى تجنّب المنطقة”.

وفي تصريح لاحق قال الوزير الفرنسي إن “المشتبه به في هجوم على المارة بوسط باريس صاح “الله أكبر”، وقال للشرطة إنه غاضب من الوضع في غزة”. وأضاف أن منفذ الهجوم كان حُكم عليه عام 2016 بالسجن “أربع سنوات” لرغبته في تنفيذ هجوم آخر. وأكد الوزير أن المديرية العامة للأمن الداخلي كانت قد اعتقلته في ذلك الوقت، قبل أن يُقدم على تنفيذ ذلك الهجوم.

وقال مصدر لوكالة فرانس برس إن المهاجم مولود في فرنسا، وهو فرنسي، مشيراً إلى أن المهاجم “كان معروفاً بإسلامه المتطرف، ويعاني اضطرابات نفسية”.

وأشار مكتب المدعي العام في العاصمة الفرنسية إلى أن المهاجم، وهو فرنسي الجنسية، من مواليد 1997، اعتُقل ووضع رهن التحقيق في قضيّتَي اغتيال، ومحاولة اغتيال، تولّتهما الوحدة الجنائية في باريس.

وقال المشتبه به إنه “لا يستطيع تحمّل قتل المسلمين في العالم”، بحسب مصدر في الشرطة.

ويأتي الهجوم، وسط باريس، قبل أقل من ثمانية أشهر على استضافة العاصمة الفرنسية لدورة الألعاب الأولمبية. وقد تثير تلك الواقعة تساؤلات حول الوضع الأمني خلال الحدث الرياضي العالمي.

(وكالات)

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  1. يقول محمد:
    ديسمبر 3, 2023 الساعة 7:28 ص

    طبعا لابد ان يكون مسلما و لا إسم له .

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  2. يقول حنظلة الفلسطيني:
    ديسمبر 3, 2023 الساعة 9:31 ص

    هذا عمل مدان ودبر بليل

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  3. يقول abdel:
    ديسمبر 3, 2023 الساعة 10:45 ص

    دائما الشرطة تقوم بقتل المتهم حتى تموت الحقيقة معه

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  4. يقول أحمد:
    ديسمبر 3, 2023 الساعة 10:58 ص

    سوف لم ولن يطلق عليه لقب .. إرهابى .. لأنه فرنسى .. وبالطبع سوف يتم إقحام لفظ الإسلام والمسلمين .. والتطرف الإسلامى فى جملة مفيدة وليس بسبب المجازر الوحشية التى تؤيدها فرنسا !!!!!!

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  5. يقول عبد الحق - الجزائر.:
    ديسمبر 3, 2023 الساعة 11:49 ص

    بالصدفة كل ما تشن اسرائيل حربا همجية على المدنيين الفلسطينيين،يسجل اعتداء على ابرياء في الغرب بصيحة ” الله اكبر ” و هذا لكسب دعم الغرب للكيان الصهيوني في مواصلة جرائمه .

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  6. يقول مسلم صغير:
    ديسمبر 3, 2023 الساعة 6:36 م

    الله أكبر يضيفها الأمن الفرنسي لتبرير عدوانه على الشعب الفلسطيني ففرنسا ومكرون ليس الشعب الفرنسي فالمظاهرات التي تخرج في عدة مدن فرنسية ليسوا فلسطينين فهم فرنسيون يستنكرون موقف دولتهم المساندة للعدوان الصهيوني على الشعب الفلسطيني .فالله أكبر ربما يرددها حتى المسيحيون الفرنسيين وليس المسلمون فقط …..

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