الشرطة الفرنسية: “غاضب من الوضع في غزة” يقتل شخصاً ويصيب آخرين في باريس وهو يصرخ “الله أكبر” 

لندن- “القدس العربي”: قال وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانين، السبت، إن مهاجماً قتل سائحاً ألمانياً، في هجوم بسكين، وسط العاصمة باريس، وإنه أبلغ الشرطة بأنه لم يستطع تحمّل مقتل المسلمين في أفغانستان والأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأضاف الوزير أن شخصين آخرين أصيبا في الهجوم بعد الاعتداء عليهما بمطرقة، بعد أن تعدّى شخص على المارة في وسط باريس.

Les policiers viennent d’avoir courageusement interpellé un assaillant s’en prenant à des passants à Paris, autour du quai de Grenelle. Une personne décédée et un blessé pris en charge par les Pompiers de Paris. Merci d’éviter le secteur. — Gérald DARMANIN (@GDarmanin) December 2, 2023

وأضاف الوزير: “ألقت الشرطة للتو القبض بشجاعة على مهاجم اعتدى على المارة في وسط باريس.. لقي شخص حتفه، وأصيب آخران.. يرجى تجنّب المنطقة”.

Les images de l'interpellation de l'assaillant, après l'attaque au couteau à Paris ce samedi soir. pic.twitter.com/4m2A5tu5wp — CNEWS (@CNEWS) December 2, 2023

وفي تصريح لاحق قال الوزير الفرنسي إن “المشتبه به في هجوم على المارة بوسط باريس صاح “الله أكبر”، وقال للشرطة إنه غاضب من الوضع في غزة”. وأضاف أن منفذ الهجوم كان حُكم عليه عام 2016 بالسجن “أربع سنوات” لرغبته في تنفيذ هجوم آخر. وأكد الوزير أن المديرية العامة للأمن الداخلي كانت قد اعتقلته في ذلك الوقت، قبل أن يُقدم على تنفيذ ذلك الهجوم.

Un mort après une attaque au couteau à Paris. Le terroriste serait fiché S et aurait crié "Allah Akbar" : quand prendra-t-on enfin la mesure de la guerre mortelle et idéologique qui est menée contre la France ?

Mes pensées pour la famille.#Grenelle #attentat

Src : CNews pic.twitter.com/hoBaWiwRQZ — Gilbert Collard (@GilbertCollard) December 2, 2023

وقال مصدر لوكالة فرانس برس إن المهاجم مولود في فرنسا، وهو فرنسي، مشيراً إلى أن المهاجم “كان معروفاً بإسلامه المتطرف، ويعاني اضطرابات نفسية”.

وأشار مكتب المدعي العام في العاصمة الفرنسية إلى أن المهاجم، وهو فرنسي الجنسية، من مواليد 1997، اعتُقل ووضع رهن التحقيق في قضيّتَي اغتيال، ومحاولة اغتيال، تولّتهما الوحدة الجنائية في باريس.

وقال المشتبه به إنه “لا يستطيع تحمّل قتل المسلمين في العالم”، بحسب مصدر في الشرطة.

ويأتي الهجوم، وسط باريس، قبل أقل من ثمانية أشهر على استضافة العاصمة الفرنسية لدورة الألعاب الأولمبية. وقد تثير تلك الواقعة تساؤلات حول الوضع الأمني خلال الحدث الرياضي العالمي.

(وكالات)