مقتل شخص وإصابة 16 آخرين في إطلاق نار بجامعة توسكيجي الأمريكية

توسكيجي- ألاباما: أعلنت السلطات فى ولاية ألاباما الأمريكية مقتل شخص وإصابة 16 آخرين، منهم 12 أصيبوا بطلقات نارية في إطلاق نار بجامعة توسكيجي بالولاية في وقت مبكر اليوم الأحد. ولم يكن الضحية في حادث إطلاق النار، وهو شاب يبلغ من العمر 18 عاما، طالبا في الجامعة، لكن بعض المصابين كانوا طلابا في الجامعة. ولم يتم الإعلان عن اعتقالات على الفور. وقالت وكالة إنفاذ القانون في ولاية ألاباما في تحديث صدر بعد ظهر اليوم الأحد إن 12 شخصا أصيبوا بطلقات نارية، كما تعرض أربعة آخرون لإصابات غير مرتبطة بإطلاق النار.

وقالت الجامعة في بيان إنه “تم إخطار والدي القتيل. وتعرض عدد آخر من الأشخاص، منهم طلاب في جامعة توسكيجي، لإصابات ويتلقون العلاج في مستشفى إيست ألاباما ميديكال سنتر في أوبليكا، ومستشفى بابتيست ساوث في مونتغمري.”

وقال هال بنتلى الطبيب الشرعي لمقاطعة ماكون لوكالة أسوشيتد برس (أ ب) اليوم الأحد إنه من المقرر تشريح جثة القتيل، وهو ذكر، في مركز الطب الشرعي التابعة للولاية في مونتغمري.

وذكر قائد شرطة المدينة، باتريك مارديس، أن من بين المصابين طالبة أصيبت برصاصة في البطن، وطالب آخر أصيب بطلق ناري في ذراعه.

(د ب أ)