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مقتل شخص وإصابة 3 بإطلاق نار في متجر بولاية أوهايو الأمريكية- (تدوينة وفيديو)

21 - نوفمبر - 2023

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واشنطن: ذكرت قناة “دبليو إتش آي أو” التلفزيونية المحلية في ولاية أوهايو الأمريكية ومتحدث باسم مستشفى أن شخصا واحدا على الأقل قتل وأصيب ثلاثة آخرون بإطلاق نار في متجر وول مارت بالولاية أمس الاثنين.

وقالت الشرطة في بيفركريك بولاية أوهايو إنها استجابت لإطلاق النار ولم يعد هناك أي تهديد للجمهور. وبيفركريك مدينة يبلغ عدد سكانها حوالي 46000 نسمة وتقع شرق دايتون مباشرة.

وأكدت الشرطة على منصة التواصل الاجتماعي إكس أنها طهرت المبنى بالكامل وأمنته “ولا يوجد تهديد نشط في الوقت الحالي”، دون الكشف عن أي تفاصيل حول الضحايا المحتملين.

وأشار شهود عيان على مواقع التواصل الاجتماعي إلى أن مطلق النار استخدم بندقية هجومية، فيما وصفت شاهدة على إحدى المنصات مطلق الرصاص بأنه “شاب أبيض طويل القامة” يحمل حقيبة عسكرية.

وقال متحدث باسم مركز سوين الطبي إن المستشفى استقبل ثلاثة مصابين جراء إطلاق النار.

وقالت الشرطة إنها ستنشر المزيد من المعلومات عندما تصبح متاحة.

(رويترز)

 

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