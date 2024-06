مقتل شخص وإصابة 3 بإطلاق نار في متجر بولاية أوهايو الأمريكية- (تدوينة وفيديو)

واشنطن: ذكرت قناة “دبليو إتش آي أو” التلفزيونية المحلية في ولاية أوهايو الأمريكية ومتحدث باسم مستشفى أن شخصا واحدا على الأقل قتل وأصيب ثلاثة آخرون بإطلاق نار في متجر وول مارت بالولاية أمس الاثنين.

وقالت الشرطة في بيفركريك بولاية أوهايو إنها استجابت لإطلاق النار ولم يعد هناك أي تهديد للجمهور. وبيفركريك مدينة يبلغ عدد سكانها حوالي 46000 نسمة وتقع شرق دايتون مباشرة.

وأكدت الشرطة على منصة التواصل الاجتماعي إكس أنها طهرت المبنى بالكامل وأمنته “ولا يوجد تهديد نشط في الوقت الحالي”، دون الكشف عن أي تفاصيل حول الضحايا المحتملين.

Police are on scene of a shooting that occurred at the Walmart in Beavercreek this evening. The building has been cleared and secured. There is no active threat at this time. Beavercreek Police are investigating and will release additional information once available.

