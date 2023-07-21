مقتل شخص وإصابة 3 في حادث طعن في كوريا الجنوبية- (صور)

سول: قُتل شخص وأصيب ثلاثة آخرون، في حادث طعن، في منطقة “جواناك” في العاصمة الكورية الجنوبية سول اليوم الجمعة.

وذكرت مصادر أن رجلا، كان يحمل سلاحا هاجم مارة في شارع قرب منشأة رياضية، في منطقة “سيليم-دونغ” حوالي الساعة الثانية وعشر دقائق ظهر اليوم الجمعة ، حسب شبكة “كيه.بي.إس.وورلد” الإذاعية الكورية الجنوبية اليوم.

كان أربعة أشخاص قد أصيبوا في الحادث وتم نقلهم إلى المستشفى، لكن توفي أحدهم.

واعتقلت الشرطة المشتبه به وهو في الثلاثينات من عمره في الموقع وتجري تحقيقات لمعرفة هويته والدافع وراء الجريمة، ويبحث رجال الشرطة في المنطقة الأوسع نطاقا بحثا عن ضحايا آخرين.

(د ب أ)