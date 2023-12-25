مقتل شخص وإصابة 4 جراء إطلاق نار في مدينة هيوستن الأمريكية

هيوستن: قتل شخص وأصيب أربعة آخرون في إطلاق نار أثناء مشاجرة خارج أحد النوادي الليلية في مدينة هيوستن بولاية تكساس الأمريكية، وفقا لما ذكرته الشرطة يوم الأحد.

وقالت ميجان هوارد، مساعدة قائد شرطة هيوستن، خلال مؤتمر صحفي، إنه بعد “تبادل إطلاق النار” الذي اندلع في حوالي الساعة الثالثة صباحا بالتوقيت المحلي يوم الأحد(0900 بتوقيت غرينتش)، حاول رجل الهروب إلى طريق الخدمة “حيث سقط متأثرا بجراحه”.

وذكرت هوارد أن الرجل، وهو شاب في العشرينيات من عمره، أعلن وفاته في مكان الحادث. وفر خمسة شبان من موقع إطلاق النار في شاحنة يبدو أنهم سرقوها، وفقا لشبكة إيه بي سي نيوز.

وتابعت هوارد أنه جرى نقل أربعة رجال مصابين بأعيرة نارية إلى المستشفى. وأضافت أن ثلاثة منهم يعانون من إصابات غير مهددة للحياة فيما يعاني الآخر من إصابات خطيرة.

وقالت هوارد إن المسؤولين يعتقدون أن النادي الليلي كان ينظم مناسبة ليلة السبت، وتعمل السلطات على تحديد ما إذا كان المتورطون في إطلاق النار قد حضروا الحدث أم لا.

(د ب أ)