مقتل شخص وإصابة 5 في هجوم روسي بمسيرات على كييف

كييف: قال مسؤولون إن طائرة مسيرة روسية قصفت مبنى سكنيا متعدد الطوابق في العاصمة الأوكرانية كييف مساء اليوم الجمعة، ما أدى إلى نشوب حريق في الطوابق العليا، ومقتل شخص وإصابة خمسة آخرين.

وقال سيرهي بوبكو رئيس الإدارة العسكرية لكييف على تطبيق تيليغرام للتراسل، إنه جرى إخلاء أكثر من مئة من السكان من المبنى الموجود في منطقة سولوميانسكي غربي وسط المدينة.

واشتبكت وحدات الدفاع الجوي على مدى ساعة في التصدي للهجوم، وبعد ساعتين انطلق إنذار جديد من الغارات الجوية في المدينة.

وقال فيتالي كليتشكو رئيس بلدية كييف، إن فتاة قاصر لقيت حتفها، وأصيب خمسة ونقلوا إلى مستشفى للعلاج، فيما نصب المسعفون خيمة في مكان الهجوم.

وذكرت خدمات الطوارئ أن الحريق أخمد. وأظهرت صور ومقاطع مصورة على موقعها الإلكتروني رجال الإطفاء وهم يستخدمون مدافع المياه لإخماد الحريق.

وقال بوبكو إن حطام طائرة مسيرة سقط في منطقة مفتوحة في منطقة شيفتشينكيفسكي، دون أن يسفر ذلك عن سقوط قتلى أو مصابين.

وتنفي روسيا استهداف المدنيين في غزوها الشامل لأوكرانيا الذي بدأ في فبراير/ شباط 2022، لكنها تطلق بشكل متكرر صواريخ وطائرات مسيرة صوب بلدات ومدن خلف خطوط المواجهة.

(رويترز)