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مقتل شخص وجرح آخر في إطلاق نار قرب نقطة للجيش شرقي لبنان

منذ 31 دقيقة

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بيروت: قتل شخص وجرح آخر بعدما أطلقا النار قرب نقطة مراقبة حدودية للجيش في بلدة مطربا – القصر شرقي لبنان اليوم الثلاثاء.

وقال بيان صادر عن قيادة الجيش اللبناني إنه ” بتاريخ 29/ 7 /2025 أثناء مرور سيارة بداخلها مواطن لبناني وشخص سوري قرب نقطة مراقبة حدودية للجيش في بلدة مطربا – القصر، ترجلا من السيارة وأطلقا النار في اتجاه البلدة، ولم يمتثلا لتحذيرات عناصر النقطة، وحاولا مغادرة المكان ودهس العناصر الذين اضطروا إلى إطلاق النار، ما أدى إلى مقتل اللبناني وجرح السوري.”

وبوشر التحقيق “بإشراف القضاء المختص لكشف ملابسات الحادث”.

( د ب أ )

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