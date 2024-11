مقتل شخص يحمل متفجرات خلال محاولته دخول المحكمة العليا في البرازيل- (صور وفيديوهات)

برازيليا: قتل رجل يحمل متفجرات الأربعاء أثناء محاولته دخول المحكمة العليا في البرازيل فيما يبدو أنه عملية انتحار بحسب مسؤولين، قبل أيام من انعقاد قمة مجموعة العشرين.

وقالت حاكمة العاصمة برازيليا سيلينا لياو للصحافيين “توجه هذا المواطن إلى المحكمة العليا الفدرالية وحاول الدخول، لكنه فشل، ووقع الانفجار عند المدخل”، مضيفة أنه لم يصب أي شخص آخر بأذى.

وعُثر على جثة الرجل خارج المحكمة بعد وقوع انفجارين، لكنّ الحاكمة قالت إنه لم يتم التعرف على هوية الرجل المقتول على الفور لأن جثته كانت لا تزال تحتوي على أجسام مشبوهة.

وأشارت إلى أن الانفجار الأول وقع في الساحة خارج المحكمة قرابة الساعة 7,30 مساء (22,30 ت غ)، أما الثاني فوقع عندما حاول الرجل دخول المحكمة ما تسبب بمقتله.

ويأتي الحادث قبل انعقاد قمة مجموعة العشرين يومي الاثنين والثلاثاء المقبلين في ريو دي جانيرو حيث من المقرر أن تجمع زعماء من مختلف أنحاء العالم من بينهم الرئيس الأمريكي جو بايدن والرئيس الصيني شي جينبينغ.

وبعد انتهاء القمة، من المقرر أن يبقى الرئيس الصيني في البرازيل حيث سيقوم بزيارة دولة الأربعاء المقبل.

وتصاحب القمة ترتيبات أمنية مشددة في البرازيل، خصوصا في ريو دي جانيرو.

🇧🇷💥⚖️ — ⚠️ Chaotic atmosphere in Brasília: Explosions heard near the Supreme Federal Court building, emergency teams have been mobilized at the scene.

وأفادت المحكمة في بيان عن سماع دوي انفجارين قويين بعد انتهاء جلسة الأربعاء، مشيرة إلى أنه جرى إجلاء القضاة بأمان.

وتقع المحكمة في ساحة بلازا دي لوس تريس بوديريس في العاصمة برازيليا التي تضم أيضا القصر الرئاسي ومبنى الكونغرس. وأغلق القصر الرئاسي بينما جابت دوريات للشرطة الساحة.

ولم يكن الرئيس لويس إيناسيو لولا دا سيلفا موجودا في القصر وقت الانفجارات، وفق ما أفاد ناطق.

وقال مصور في وكالة فرانس برس إن المنطقة أغلقت بسبب هطول أمطار غزيرة.

ووصفت الشرطة الفدرالية الانفجارين باعتبارهما “هجوما”، مضيفة أنها فتحت تحقيقا.

🇧🇷❗️The explosions in the center of the capital of Brazil, Brasilia, were carried out by one person, according to preliminary data.

The man blew up a car in the parking lot near the Federal Supreme Court. He then tried to enter the building, but detonated another device… https://t.co/GnC6BmWiXc pic.twitter.com/qumubO6MEq

— Vatnik Lobo (@LordDracula91) November 14, 2024