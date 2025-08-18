مقتل شرطيين وإصابة ثالث في إطلاق نار بولاية يوتا الأمريكية- (فيديو)

تريمونتون- يوتا: لقي شرطيان حتفهما بالرصاص في مدينة تريمونتون بشمال ولاية يوتا، فيما تم إلقاء القبض على رجل، حسبما أعلنت السلطات اليوم الاثنين.

وكان الشرطيان يستجيبان لبلاغ عن مشاجرة منزلية أمس الأحد في أحد أحياء مدينة تريمونتون.

🇺🇸🚨👮‍♂️Three Utah officers were shot while responding to a domestic disturbance in Tremonton late Sunday night. All were hospitalized with non-life-threatening injuries. The suspect was taken into custody at the scene & the incident remains under investigation. Officials say… pic.twitter.com/BP5tst0rQk — GoodMorningRooster (@RoosterGM) August 18, 2025



وأصيب نائب من مكتب قائد الشرطة وكلب بوليسي كانا قد استجابا للبلاغ أيضا، حيث جرى نقلهما إلى المستشفى وحالتهما مستقرة.

وقالت الشرطة إن المارة تمكنوا من إقناع الرجل بإلقاء سلاحه بعد إطلاق النار على الشرطيين.

وأضافت الشرطة أن فرق التدخل السريع استجابت لتفتيش المنزل والتأكد من عدم وجود أي تهديد آخر.

وأوضحت الشرطة، في بيان صحافي، أنه تم القبض على الرجل بتهمة القتل المشدد. ولم يتم الكشف عن اسم الرجل على الفور.

(أ ب)