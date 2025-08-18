سياسة | دولي | الولايات المتحدة

مقتل شرطيين وإصابة ثالث في إطلاق نار بولاية يوتا الأمريكية- (فيديو)

منذ ساعة واحدة

لقطة شاشة

تريمونتون- يوتا: لقي شرطيان حتفهما بالرصاص في مدينة تريمونتون بشمال ولاية يوتا، فيما تم إلقاء القبض على رجل، حسبما أعلنت السلطات اليوم الاثنين.
وكان الشرطيان يستجيبان لبلاغ عن مشاجرة منزلية أمس الأحد في أحد أحياء مدينة تريمونتون.


وأصيب نائب من مكتب قائد الشرطة وكلب بوليسي كانا قد استجابا للبلاغ أيضا، حيث جرى نقلهما إلى المستشفى وحالتهما مستقرة.
وقالت الشرطة إن المارة تمكنوا من إقناع الرجل بإلقاء سلاحه بعد إطلاق النار على الشرطيين.
وأضافت الشرطة أن فرق التدخل السريع استجابت لتفتيش المنزل والتأكد من عدم وجود أي تهديد آخر.
وأوضحت الشرطة، في بيان صحافي، أنه تم القبض على الرجل بتهمة القتل المشدد. ولم يتم الكشف عن اسم الرجل على الفور.
(أ ب)

