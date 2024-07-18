مقتل شرطي صربي بالرصاص ووزير يوجه اللوم لكوسوفو

بلغراد/بريشتينا: قالت الحكومة الصربية إن شرطيا قُتل وأُصيب آخر في إطلاق نار اليوم الخميس خلال تفتيش روتيني لسيارة بالقرب من الحدود مع البوسنة، وأنحت باللائمة على كوسوفو في ما قالت إنه عمل “إرهابي”.

من جهتها قالت كوسوفو إنه يجب عدم تسييس الحادث.

ويشوب التوتر العلاقات بين البلدين الواقعين في منطقة البلقان مع فترات متباعدة من اندلاع العنف. وترفض صربيا الاعتراف باستقلال كوسوفو التي كانت تشكل في السابق جزءا من أراضيها.

وذكر بيان صادر عن وزير الداخلية الصربي إيفيتسا داتشيتش أن الشرطة أوقفت سيارة تحمل رخصة صربية ويركبها شخصان خرج أحدهما وأطلق النار على شرطي في صدره من مسدس وعلى آخر في كتفه قبل أن يهرب كلا الرجلين.

وورد في البيان أن أحد الشرطيين لقي حتفه والآخر حالته مستقرة في المستشفى، وأضاف أن المحققين عثروا في موقع الحادث على جواز سفر من دولة كوسوفو يحمل اسم أرتان هاجريزي وبطاقة تحقيق شخصية ألمانية.

وقال داتشيتش للصحفيين “قتل (هاجريزي) شرطيا ونفذ هذا العمل الإرهابي الذي من الواضح أن منشأه من تنظيمات من كوسوفو و(تنظيمات)ألبانية. لا يمكن أن تكون هذه صدفة”.

وأغلب شعب كوسوفو من عرقية الألبان.

وأُلقي القبض على الشخص الآخر في السيارة، ويُحتمل أنه كان سائقها.

(رويترز)