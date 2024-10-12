مقتل شرطي واثنين آخرين في إطلاق نار في منطقة الأنغوش الروسية

موسكو: ذكرت وكالة “تاس” الروسية للأنباء في ساعة مبكرة من صباح السبت، نقلا عن محققين، أن مسلحين أطلقوا النار على سيارة تقل مسؤولا أمنيا محليا في منطقة الأنغوش الروسية شمال القوقاز، ما أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص بينهم رجل أمن.

ونقلت الوكالة عن فرع محلي للجنة التحقيق الروسية قوله إن سيارة مخصصة لنائب رئيس مركز مكافحة التطرف في الأنغوش، تعرضت لإطلاق نار مساء الجمعة.

وأوضحت السلطات المحلية أنه جرى فتح تحقيق جنائي في الحادث، ويجري البحث عن المسؤولين عن الهجوم.

وأشارت وكالة تاس إلى أن المسلحين فروا من مكان الحادث، واتجهوا نحو منطقة أوسيتيا الشمالية المجاورة.

وتقع منطقة الأنغوش بالقرب من الشيشان في قلب منطقة شمال القوقاز المضطربة في كثير من الأحيان.

(رويترز)