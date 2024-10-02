مقتل صهر حسن نصرالله في الغارة الإسرائيلية على دمشق

أفراد من خدمات الطوارئ وسكان يتجمعون في موقع استهدفته غارة إسرائيلية على العاصمة السورية دمشق

بيروت (لبنان): قُتل صهر الأمين العام الراحل لحزب الله حسن نصرالله في الغارة الإسرائيلية التي استهدفت مبنى في دمشق في وقت سابق الأربعاء، على ما أفاد المرصد السوري لحقوق الانسان.

وذكر المرصد أنّ الغارة التي استهدفت مبنى في منطقة المزة في دمشق خلّفت ثلاثة قتلى “بينهم لبنانيان أحدهما حسن جعفر قصير وهو صهر حسن نصر الله” الأمين العام للحزب اللبناني والذي اغتالته إسرائيل الجمعة الماضية في الضاحية الجنوبية لبيروت. وهو ما أكّده مصدر مقرب لحزب الله لوكالة فرانس برس، مشيرا إلى أنه شقيق لقيادي بالحزب قتل الثلاثاء في غارة إسرائيلية قرب الضاحية الجنوبية.

(أ ف ب)