مقتل صهر حسن نصرالله في الغارة الإسرائيلية على دمشق

بيروت (لبنان): قُتل صهر الأمين العام الراحل لحزب الله حسن نصرالله في الغارة الإسرائيلية التي استهدفت مبنى في دمشق في وقت سابق الأربعاء، على ما أفاد المرصد السوري لحقوق الانسان.
وذكر المرصد أنّ الغارة التي استهدفت مبنى في منطقة المزة في دمشق خلّفت ثلاثة قتلى “بينهم لبنانيان أحدهما حسن جعفر قصير وهو صهر حسن نصر الله” الأمين العام للحزب اللبناني والذي اغتالته إسرائيل الجمعة الماضية في الضاحية الجنوبية لبيروت. وهو ما أكّده مصدر مقرب لحزب الله لوكالة فرانس برس، مشيرا إلى أنه شقيق لقيادي بالحزب قتل الثلاثاء في غارة إسرائيلية قرب الضاحية الجنوبية.
(أ ف ب)
……هل يوجد دفاع جوي؟ هل توجد وزارة دفاع؟ لماذا تدمير المعارضة بالبراميل؟ ولا حركة ضد الإجرام الصهيوني منذ خمسة عشر سنة؟
سوريا بشار مقاطعة روسية بامتياز فلا تجتاز 🤔