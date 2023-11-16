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مقتل ضابطين وجندي من جيش الاحتلال في المعارك بشمال غزة 

16 - نوفمبر - 2023

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إسطنبول: قُتل ضابطان إسرائيليان وقائدا فصيلين أثناء المعارك الدائرة مع المقاومة فلسطينية بشمال قطاع غزة، حسب إعلام عبري رسمي.
وذكرت هيئة البث الإسرائيلية، في بيان مقتضب الخميس، أن ضابطين من الجيش قتلا، فيما أصيب آخران بجروح “خطيرة” خلال القتال شمال القطاع.
وأعلن الجيش الإسرائيلي لاحقا مقتل قائدي فصيلين وإصابة ضابط وجندي بجروح خطيرة خلال معارك شمال قطاع غزة.
والقتيلان هما النقيب آساف ماستر (22 عاما)، قائد فصيل في الكتيبة 601، وكفير إسحق فرانكو (22 عاما) وهو أيضا قائد فصيل في الكتيبة 52.
وقال الجيش الإسرائيلي في بيان: “النقيب شلومو بن نون (22 عاما) وهو نائب قائد سرية في الكتيبة 202 قتل خلال ساعات الليل بالمعارك شمال قطاع غزة”، ما يرفع عدد الجنود القتلى اليوم إلى 3، وإلى 371 منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
وكانت آخر حصيلة قتلى أعلنها الجيش بلغت 49، بعد مقتل ضابطين وإصابة 4 آخرين بجروح خطيرة خلال المعارك الدائرة في غزة منذ انطلاق العملية البرية.
وتخوض قوات الاحتلال المتوغلة في قطاع غزة اشتباكات عنيفة مع مقاتلين فلسطينيين، على محاور التقدم شمال القطاع وجنوبه، بالإضافة إلى محاصرتها لمستشفيات القطاع المكتظة بالنازحين.

(الأناضول)

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  1. يقول Adel:
    نوفمبر 16, 2023 الساعة 6:28 ص

    الى جهنم و بئس المصير

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  2. يقول عيسى الجزائري:
    نوفمبر 16, 2023 الساعة 7:29 ص

    اللهم نصرك المؤزر لأهلنا في غزة بفلسطين المباركة.

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  3. يقول Nawal Soidri:
    نوفمبر 16, 2023 الساعة 9:29 ص

    الا جهنم وبئس المصير

    رد

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