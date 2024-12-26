المقاومة تنفذ هجمات مسلحة وتقتل ضابطا في كتيبة استطلاع إسرائيلية- (تدوينة)

غزة- “القدس العربي”:

تبنت المقاومة في قطاع غزة تنفيذ عمليات استهدفت فيها قوات الاحتلال، فيما أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل ضابط برتبة نقيب في منطقة “محور نتساريم”.

وقالت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، إن ناشطيها استهدفوا دبابة إسرائيلية من نوع “ميركفاه”، بعبوة “شواظ” خلال وجودها بالقرب من مسجد علي جنوب حي الزيتون بمدينة غزة.

وكانت كتائب القسام أعلنت ليل الأربعاء، عن استهداف مروحية إسرائيلية من طراز “أباتشي” شمالي قطاع غزة بصاروخ “سام 7”.

كما أعلنت عن تمكن أحد ناشطيها من إلقاء قنبلة يدوية من مسافة قريبة على مجموعة من جنود الاحتلال شرقي مخيم جباليا.

إلى ذلك، نشرت كتائب المجاهدين، مشاهد لاستهداف تموضع لقوات الاحتلال في “محور نتساريم” بصواريخ من طراز 107.

وفي السياق، أعلن جيش الاحتلال عن مقتل النقيب عاميت ليفي (35 عاما)، ويشغل منصب قائد طاقم في كتيبة الاستطلاع 6551، وذكر أنه قتل في منطقة “محور نتساريم”.

ويدور الحديث في إسرائيل، أن هذا الضابط قتل برصاصة أطلقها قناص فلسطيني.

وبذلك يرتقع عدد قتلى جيش الاحتلال الإسرائيلي الذين سقطوا منذ بداية الحرب على غزة في السابع من أكتوبر من العام الماضي إلى 882، منهم 390 قتلوا منذ بدء الهجوم البري على القطاع.

🟥جيش الإحتلال يعلن رسميًا مقتل الضابط عميت ليفي (35 عاماً)، قائد فريق في كتيبة 6551 برصاص قناص وسط قطاع غزة. pic.twitter.com/MltTblUyMy — قناة حسان الرقمية (@ezilhacene) December 26, 2024

وبدعم أمريكي ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، إبادة جماعية في غزة خلفت أكثر 153 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.

(الأناضول)