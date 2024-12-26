سياسة | عربي | فلسطين

المقاومة تنفذ هجمات مسلحة وتقتل ضابطا في كتيبة استطلاع إسرائيلية- (تدوينة)

26 - ديسمبر - 2024

جنود إسرائيليون في غزة

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غزة- “القدس العربي”:

تبنت المقاومة في قطاع غزة تنفيذ عمليات استهدفت فيها قوات الاحتلال، فيما أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل ضابط برتبة نقيب في منطقة “محور نتساريم”.

وقالت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، إن ناشطيها استهدفوا دبابة إسرائيلية من نوع “ميركفاه”، بعبوة “شواظ” خلال وجودها بالقرب من مسجد علي جنوب حي الزيتون بمدينة غزة.

وكانت كتائب القسام أعلنت ليل الأربعاء، عن استهداف مروحية إسرائيلية من طراز “أباتشي” شمالي قطاع غزة بصاروخ “سام 7”.

كما أعلنت عن تمكن أحد ناشطيها من إلقاء قنبلة يدوية من مسافة قريبة على مجموعة من جنود الاحتلال شرقي مخيم جباليا.

إلى ذلك، نشرت كتائب المجاهدين، مشاهد لاستهداف تموضع لقوات الاحتلال في “محور نتساريم” بصواريخ من طراز 107.

وفي السياق، أعلن جيش الاحتلال عن مقتل النقيب عاميت ليفي (35 عاما)، ويشغل منصب قائد طاقم في كتيبة الاستطلاع 6551، وذكر أنه قتل في منطقة “محور نتساريم”.

ويدور الحديث في إسرائيل، أن هذا الضابط قتل برصاصة أطلقها قناص فلسطيني.

وبذلك يرتقع عدد قتلى جيش الاحتلال الإسرائيلي الذين سقطوا منذ بداية الحرب على غزة في السابع من أكتوبر من العام الماضي إلى 882، منهم 390 قتلوا منذ بدء الهجوم البري على القطاع.

وبدعم أمريكي ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، إبادة جماعية في غزة خلفت أكثر 153 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.

(الأناضول)

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  1. يقول فصل الخطاب:
    ديسمبر 26, 2024 الساعة 11:01 ص

    الله أكبر الله أكبر الله أكبر على أسود فلسطين من القسام والسرايا والكتائب وأبو علي مصطفى والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين وألوية صلاح الدين والمجاهدين والشهيد عمر القاسم والعرين وجنين و بلاطة و نابلس و اريحا وعقبة جبر وحوارة و طولكرم وطوباس ونور الشمس والخليل الذين سيقهرون عصابة الشرذمة الصهيو نازية الفاشية الحقيرة النتنة المدعومة بالسلاح الأمريكي والأوروبي القذر الذي يعيث سفكا بدماء الفلسطينيين منذ 1948 ✌️🇵🇸☹️☝️🚀🐒💣🔥

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  2. يقول نزار:
    ديسمبر 26, 2024 الساعة 11:03 ص

    لقد استجلب من لاتفيا ليموت في غزة ، لذلك فإنني انصح كافة المستوطنين النازيين في فلسطين للعودة إلى بلادهم الأصلية

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