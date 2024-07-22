مقتل ضابط إسرائيلي بانفجار قنبلة يدوية في قطاع غزة

تل أبيب: أعلن الجيش الإسرائيلي، الاثنين، مقتل أحد ضباطه بانفجار قنبلة يدوية خلال نشاط خارج نطاق العمليات في قطاع غزة.

وقال الجيش في بيان على منصة إكس: “قُتل ضابط جراء انفجار قنبلة يدوية خلال نشاط خارج نطاق العمليات، في وقت سابق من صباح الاثنين في قطاع غزة”، دون ذكر ملابسات الحادث.

وأضاف: “باشرت الشرطة العسكرية تحقيقا في ملابسات الحادث، وفي نهايته سيتم تقديم النتائج إلى النيابة العسكرية لفحصها”.

من جانبها، قالت إذاعة الجيش إن الضابط الذي قُتل جراء انفجار القنبلة هو مردخاي كدمون من سكان مستوطنة “نوف أيالون” الدينية (وسط) ويحمل رتبة نقيب.

وبذلك، ارتفعت الحصيلة المعلنة لقتلى الجيش الإسرائيلي منذ بداية الحرب إلى 683 من بينهم 326 ضابطا وجنديا قُتلوا منذ بداية الاجتياح البري للقطاع في 27 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، وفق البيانات المنشورة على الموقع الرسمي للجيش.

فيما أصيب 4199 ضابطا وجنديا منذ بداية الحرب، من ضمنهم 1089 منذ بداية الاجتياح البري.

وبدعم أمريكي، أسفرت حرب إسرائيل على غزة عن نحو 129 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد عن 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة عشرات الأطفال.

وتواصل تل أبيب الحرب متجاهلة قراري مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع وقوع أعمال إبادة جماعية، ولتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.

كما تتحدى إسرائيل طلب مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية كريم خان إصدار مذكرات اعتقال بحق رئيس وزرائها بنيامين نتنياهو وغالانت؛ لمسؤوليتهما عن “جرائم حرب” و”جرائم ضد الإنسانية” في غزة.

(الأناضول)