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مقتل ضابط إسرائيلي بشمال غزة يرفع الحصيلة إلى 800 عسكري

منذ 43 دقيقة

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القدس: أعلن الجيش الإسرائيلي، الأربعاء، مقتل ضابط وإصابة آخر بـ”جروح خطيرة” في معركة بشمالي غزة، ما رفع حصيلة قتلاه المعلنة إلى 800 عسكري منذ بدئه حرب الإبادة الجماعية في القطاع.

وقال الجيش، في بيان، إن الرائد احتياط روي ساسون (21 عاما)، وهو عسكري في كتيبة نحشون (90) بلواء كفير، قُتل في معركة شمال قطاع غزة.

وأضاف أنه “في الحادثة ذاتها أصيب ضابط قتالي في كتيبة نحشون (90) لواء كفير، بجروح خطيرة”.

يأتي ذلك رغم مواصلة الجيش لليوم الـ47 اجتياح محافظة شمال غزة وقتل أكثر من 2000 فلسطيني، مع فرض حصار مشدد يمنع إدخال الغذاء والماء والأدوية لإجبار الفلسطينيين على النزوح جنوبا، وفق المكتب الإعلامي الحكومي بالقطاع.

وحسب معطيات الجيش الإسرائيلي، ارتفع بذلك عدد القتلى إلى 800 عسكري منذ بدء حرب الإبادة في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، بينهم 377 خلال المعارك البرية التي بدأت في 27 من الشهر ذاته.

فيما أصيب 5 آلاف و381 عسكريا، بينهم ألفان و440 بالمعارك البرية، وفق موقع الجيش الذي يواجه اتهامات محلية بإخفاء حصيلة أكبر لخسائره بغزة ولبنان، ضمن حرب نفسية وحفاظا على معنويات الإسرائيليين.

(الأناضول)

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