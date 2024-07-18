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مقتل ضابط إسرائيلي متأثرا بإصابته بالجولان المحتل- (صورة)

18 - يوليو - 2024

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القدس المحتلة: أعلن الجيش الإسرائيلي، الخميس، مقتل ضابط احتياط متأثرا بإصابته قبل أكثر من أسبوعين في هضبة الجولان المحتل، شمال البلاد.

وقال في بيان مقتضب: “توفي اليوم (الخميس) الضابط المتقاعد أفرايم بن عمرام (25 عاما)، وهو مقاتل في الكتيبة 53، متأثرا بجراحه بعد نحو أسبوعين من إصابته البالغة في هجوم بطائرة مسيرة أطلقت من جنوب لبنان، على قاعدة عسكرية في هضبة الجولان.

وفي 30 يونيو/ حزيران الماضي، أصيب 16 جنديا إسرائيليا جراء انفجار طائرة مسيرة أطلقت من جنوب لبنان، وسقطت في شمال هضبة الجولان المحتل.

ووفق معطيات الجيش الإسرائيلي حتى أمس الأربعاء، فإن عدد جنوده الجرحى يصل إلى 4 آلاف و149، بينما بلغ عدد قتلاه المعلن 682 ضابطا وجنديا منذ بدء الحرب قبل تسعة أشهر.

ومنذ 8 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، تشهد الحدود اللبنانية الإسرائيلية بوتيرة يومية، قصفا متبادلا ومتقطعا بين الجيش الإسرائيلي من جهة، و”حزب الله” وفصائل فلسطينية في لبنان من جهة أخرى، ما خلّف قتلى وجرحى على طرفي الحدود، معظمهم في لبنان.

وتقول الفصائل إنها تتضامن مع غزة التي تتعرض منذ 7 أكتوبر الماضي لحرب إسرائيلية مدمرة، خلفت أكثر من 128 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، ونحو 10 آلاف مفقود وسط مجاعة ودمار هائل.

وتواصل تل أبيب الحرب متجاهلة قراري مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية وبتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.

(الأناضول)

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