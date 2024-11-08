مقتل ضابط إسرائيلي متأثرا بجروح أصيب بها جنوب لبنان 

القدس: أعلن الجيش الإسرائيلي، الجمعة، مقتل ضابط متأثرا بجروح أصيب بها في معارك جنوب لبنان، ما يرفع عدد قتلاه منذ بداية الحرب في أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إلى 781، بينهم 368 بالمعارك البرية بقطاع غزة.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان: “الرائد (احتياط) غي شبتاي، 39 عاما من الكتيبة 8207، لواء ألون (228)، توفي متأثرا بجراحه بعد إصابته بجراح بليغة في 26 أكتوبر/ تشرين الأول 2024، في معركة بجنوب لبنان”.

ووفقا لمعطيات الجيش الإسرائيلي، يرتفع عدد الجنود القتلى منذ بداية الحرب في أكتوبر 2023 إلى 781، بينهم 368 بالمعارك البرية في قطاع غزة.

كما تشير المعطيات إلى إصابة 5292 جنديا منذ بداية الحرب، بينهم 2404 بالمعارك البرية في قطاع غزة.

وتشمل البيانات الجنود القتلى والجرحى في غزة والضفة الغربية وجنوب لبنان وإسرائيل.

(الأناضول)