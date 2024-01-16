مقتل ضابط إسرائيلي وإصابة جنديين بمعارك جنوب قطاع غزة

القدس: أعلن الجيش الإسرائيلي، الثلاثاء، مقتل ضابط وإصابة جنديين بجروح خطيرة بالمعارك مع فصائل المقاومة الفلسطينية جنوب قطاع غزة.

وقال الجيش في بيان إن “الرائد احتياط نيتسان شيسلر (21 عاما) من الكتيبة 7155 قتل بمعارك جنوب قطاع غزة أمس الاثنين”.

وذكر البيان أن “جندي احتياط أصيب بجروح خطيرة في ذات المعارك”.

وأضاف الجيش الإسرائيلي أن “جنديا آخر من وحدة الهندسة أصيب بجروح خطيرة أمس بالمعارك جنوب قطاع غزة”.

ولفت الجيش على موقعه الإلكتروني إلى أنه بذلك يرتفع عدد الضباط والجنود القتلى منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر/ تشرين أول 2023 إلى 523 من بينهم 189 منذ بداية العملية البرية في 27 من ذات الشهر.

من جهة ثانية أعلن الجيش في بيان الثلاثاء، “العثور على 100 منصة لإطلاق قذائف صاروخية في بيت لاهيا شمال قطاع غزة”.

وقال: “في منطقة بيت لاهيا، عثر الجنود على حوالي 100 منصة لإطلاق القذائف الصاروخية وحوالي 60 قذيفة صاروخية جاهزة للإطلاق”.

وأشار إلى “اشتباكات مع مسلحين شمال مخيم الشاطئ شمال مدينة غزة وفي خانيونس جنوب القطاع”، فيما لم تعلق فصائل المقاومة الفلسطينية على بيان الجيش الإسرائيلي.

والاثنين، قال وزير الدفاع يوآف غالانت في مؤتمر صحافي: “حينما قدمنا خطة الحرب أوضحنا أن مرحلة المناورات البرية المكثفة ستستمر نحو ثلاثة أشهر، وفي شمال قطاع غزة انتهت هذه المرحلة”.

وتابع: “في شمال القطاع تم تفكيك كل القدرات اللوائية لحماس، ونعمل على القضاء على باقي الجيوب”، على حد زعمه.

وبحسب غالانت “في جنوب القطاع سنصل إلى هذا الإنجاز قريبا.. الإنجازات كبيرة جدا، لكن هذه العملية تحتاج إلى مراحل نقطع خلالها المحاور من خان يونس إلى رفح، فوق الأرض وتحت الأرض”.

وقال: “في وسط قطاع غزة نقضي على الصناعة العسكرية لحماس ووسائل القتل ضدنا”، بحسب تعبيره.

(الأناضول)