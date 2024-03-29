مقتل ضابط إسرائيلي وإصابة 16 عسكريا في اشتباكات جنوبي غزة- (فيديو وصور)

القدس المحتلة: أعلن الجيش الإسرائيلي، الجمعة، مقتل ضابط وإصابة 16 من الضباط والجنود في اشتباكات جنوبي قطاع غزة.

وأفاد الجيش، في بيان مقتضب، بمقتل الضابط ألون كودرياشوف من وحدة الكوماندوز البرية “أجوز” وإصابة 16 ضابطا وجنديا آخرين بجروح راوحت خطورتها بين “حرجة” و”متوسطة”.

وأوضح أن هؤلاء القتلى والجرحى سقطوا في اشتباكات جنوبي قطاع غزة، دون ذكر تفاصيل أخرى.

الجندي ألون كودرياشوف 21 عاماً من موديعين، مقاتل في وحدة أغوز تشكيل كوماندوز، قتل على الفور وأصيب ستة أخرين من نفس الوحدة بجروح خطيرة جداً وعشرة بجروح مختلفة في الكمين المحكم في محيط مستشفى ناصر في خانيونس بعد استهدافهم من المقاومة الفلسطينية بصاروخ مضاد للتحصينات وزخات من الرصاص… pic.twitter.com/Bk6Tb25kLo — Tamer | تامر (@tamerqdh) March 29, 2024

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مشاهد من المبنى الذي تم تفجيرة وبداخله الجنود في خانيونس . pic.twitter.com/GwtGEqFVuT — موشي يائير יאיר משה (@mosha3324) March 29, 2024

وبذلك ارتفعت حصيلة القتلى التي أعلنها الجيش الإسرائيلي رسميا منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي إلى 598 ضابطا وجنديا، بينهم 254 سقطوا منذ بداية الهجوم البري على القطاع في 27 من الشهر نفسه.

فيما ارتفعت حصيلة إصابات الجيش، وفق المصدر ذاته، إلى 3165 ضابطا وجنديا منذ بداية الحرب، بينها 491 إصابة “حرجة” و838 “متوسطة”.

وبين إجمالي هذه الإصابات لا يزال 279 يتلقون العلاج من ضمنهم 25 إصابتهم “خطيرة” و183 “متوسطة”.

ومنذ 7 أكتوبر 2023، تشن إسرائيل حربا مدمرة على قطاع غزة خلفت عشرات آلاف الضحايا معظمهم أطفال ونساء ودمارا هائلا بالبنية التحتية وكارثة إنسانية، الأمر الذي أدى إلى مثول إسرائيل للمرة الأولى أمام محكمة العدل الدولية بتهم ارتكاب “إبادة جماعية”.

(الأناضول)