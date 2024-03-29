سياسة | دولي

مقتل ضابط إسرائيلي وإصابة 16 عسكريا في اشتباكات جنوبي غزة- (فيديو وصور)

29 - مارس - 2024

الضابط القتيل ألون كودرياشوف- لقطة شاشة

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القدس المحتلة: أعلن الجيش الإسرائيلي، الجمعة، مقتل ضابط وإصابة 16 من الضباط والجنود في اشتباكات جنوبي قطاع غزة.

وأفاد الجيش، في بيان مقتضب، بمقتل الضابط ألون كودرياشوف من وحدة الكوماندوز البرية “أجوز” وإصابة 16 ضابطا وجنديا آخرين بجروح راوحت خطورتها بين “حرجة” و”متوسطة”.

وأوضح أن هؤلاء القتلى والجرحى سقطوا في اشتباكات جنوبي قطاع غزة، دون ذكر تفاصيل أخرى.

وبذلك ارتفعت حصيلة القتلى التي أعلنها الجيش الإسرائيلي رسميا منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي إلى 598 ضابطا وجنديا، بينهم 254 سقطوا منذ بداية الهجوم البري على القطاع في 27 من الشهر نفسه.

فيما ارتفعت حصيلة إصابات الجيش، وفق المصدر ذاته، إلى 3165 ضابطا وجنديا منذ بداية الحرب، بينها 491 إصابة “حرجة” و838 “متوسطة”.

وبين إجمالي هذه الإصابات لا يزال 279 يتلقون العلاج من ضمنهم 25 إصابتهم “خطيرة” و183 “متوسطة”.

ومنذ 7 أكتوبر 2023، تشن إسرائيل حربا مدمرة على قطاع غزة خلفت عشرات آلاف الضحايا معظمهم أطفال ونساء ودمارا هائلا بالبنية التحتية وكارثة إنسانية، الأمر الذي أدى إلى مثول إسرائيل للمرة الأولى أمام محكمة العدل الدولية بتهم ارتكاب “إبادة جماعية”.

(الأناضول)

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  1. يقول كريم إلياس /غزة الجريحة:
    مارس 30, 2024 الساعة 4:18 ص

    لا جدال و لا نقاش .في ان هذا الضابط القتيل صهيوني..مشكلتنا الاساسية تكمن في ( المتصهيينين) من بني جلدتنا …الذين يستعجلون ( الصهايينة) للإسراع في مهمتهم القذرة …ألا و هي القضاء على كل شكل من أشكال المقاومة و اولها المقاومة المسلحة…التي أربكت الاعداء و الاصدقاء و أشباه الاشقاء.

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  2. يقول نيزك الكردي:
    مارس 30, 2024 الساعة 5:53 ص

    الحمد لله

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  3. يقول صالح المستيري:
    مارس 30, 2024 الساعة 3:14 م

    الحمد لله الذي تمت وتتم وستتم بنعمته الصالحات

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    1. يقول E AMAR:
      مارس 30, 2024 الساعة 10:42 م

      ☝️📗💚🇵🇸🇵🇸🇵🇸🤲

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