مقتل ضابط إسرائيلي وجندي بالمعارك في جنوب غزة

القدس: أعلن الجيش الإسرائيلي، الثلاثاء، مقتل ضابط وجندي بالمعارك في جنوبي قطاع غزة.

وقال في بيان، إن “الرائد (احتياط) موشيكو روزنفالد، 35 عاما، قائد سرية في كتيبة الهندسة 7107 بلواء ناحال، قتل في معركة جنوب قطاع غزة”.

وأضاف الجيش الإسرائيلي أنه “في الحادث ذاته، قتل جندي سيتم نشر اسمه لاحقا”.

وبذلك يرتفع عدد العسكريين القتلى منذ بداية الحرب إلى 819 ضابطا وجنديا، وفق معطيات الجيش الإسرائيلي.

(الأناضول)