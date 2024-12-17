سياسة | دولي

مقتل ضابط إسرائيلي وجندي بالمعارك في جنوب غزة

17 - ديسمبر - 2024

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القدس: أعلن الجيش الإسرائيلي، الثلاثاء، مقتل ضابط وجندي بالمعارك في جنوبي قطاع غزة.
وقال في بيان، إن “الرائد (احتياط) موشيكو روزنفالد، 35 عاما، قائد سرية في كتيبة الهندسة 7107 بلواء ناحال، قتل في معركة جنوب قطاع غزة”.
وأضاف الجيش الإسرائيلي أنه “في الحادث ذاته، قتل جندي سيتم نشر اسمه لاحقا”.
وبذلك يرتفع عدد العسكريين القتلى منذ بداية الحرب إلى 819 ضابطا وجنديا، وفق معطيات الجيش الإسرائيلي.

(الأناضول)

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  1. يقول يوسف:
    ديسمبر 17, 2024 الساعة 12:12 م

    اللهم ايدهم بنصرك

    رد
  2. يقول Palestine is a 🔥 🔥 🔥 never be divided with any colonizer:
    ديسمبر 17, 2024 الساعة 2:34 م

    عودوا إلي اوطانكم وعاءلاتكم أحيا بدلا أن تعودوا في صناديق الموت..
    لا داعي أن تكونوا ضحيه البربوبوغاند الصهيونية العالمية.. الكون للبشريه جمعاء..وليس مقصور علئ بعض البشر ومحروم علي البشر الأخريين…
    كلنا راحلون فلنترك بصمتنا في سعاده البشريه بدلاً من دمارها

    رد

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