مقتل ضابط احتياط إسرائيلي بمعارك وسط قطاع غزة 

القدس: أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء الأحد، مقتل ضابط احتياط، في معارك وسط قطاع غزة.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي، في بيان، إن “الرائد احتياط شلومو يهوناتان، البالغ من العمر 36 عاما، من مدينة أشدود (وسط)، قتل في أحد المعارك وسط قطاع غزة”.

وأشار البيان إلى أن الجندي القتيل “كان يخدم في كتيبة 9207″، دون ذكر تفاصيل أكثر.

وإجمالا، بلغ عدد الجنود الإسرائيليين القتلى، منذ اندلاع الحرب في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، 702 بينهم 338 في المعارك البرية بغزة منذ 27 من الشهر نفسه، وفق بيانات رسمية نشرها الجيش على موقعه الإلكتروني الرسمي.

فيما وصل عدد الجنود الجرحى إلى 4 آلاف و387، بينهم ألفان و254 في المعارك البرية، وفق معطيات جيش الاحتلال الذي يواجه اتهامات محلية بإخفاء حصيلة أكبر لقتلاه وجرحاه.

وبدعم أمريكي، أسفر العدوان الإسرائيلي على غزة عن أكثر من 133 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة العشرات.

وتواصل تل أبيب الحرب متجاهلة قراري مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية ولتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.

(وكالات)