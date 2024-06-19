مقتل ضابط في النظام السوري بغارات إسرائيلية على القنيطرة ودرعا

دمشق: أعلنت وكالة أنباء النظام السوري “سانا”، الأربعاء، مقتل ضابط في “عدوان” إسرائيلي بطيران مسير على موقعين في ريفي القنيطرة ودرعا جنوب البلاد.

ونقلت الوكالة عن مصدر عسكري في النظام السوري قوله: “شن العدو الإسرائيلي صباح الأربعاء عدوانا جويا بالطيران المسير مستهدفا موقعين عسكريين لقواتنا المسلحة في ريفي القنيطرة ودرعا”.

وأضاف المصدر، أن “العدوان (الإسرائيلي) أدى إلى استشهاد ضابط ووقوع بعض الخسائر المادية”.

وحتى الساعة 8:15 (ت.غ)، لم يصدر عن سلطات الاحتلال الإسرائيلية تعليق على ما أوردته “سانا”.

وتشن إسرائيل هجمات بين الحين والآخر داخل سوريا على جماعات مدعومة من إيران ونقاط عسكرية تابعة لجيش النظام السوري، منذ بدء الحرب الداخلية في البلاد عام 2011.

وجاءت الغارة تزامنا مع تصعيد تشهده الحدود الإسرائيلية اللبنانية منذ 8 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، بين فصائل فلسطينية ولبنانية في لبنان، أبرزها “حزب الله” مع جيش الاحتلال الإسرائيلي أسفر عن مئات بين قتيل وجريح معظمهم بالجانب اللبناني.

وتقول الفصائل إنها تتضامن مع قطاع غزة التي تتعرض منذ 7 أكتوبر لحرب إسرائيلية خلفت أكثر من 122 ألف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود وسط مجاعة قاتلة ودمار هائل.

(الأناضول)