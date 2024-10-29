مقتل ضابط وثلاث جنود إسرائيليين في تفجير مبنى مفخخ بشمال غزة

غزة- “القدس العربي”:

أقر جيش الاحتلال بمقتل أربعة من عناصره، في حدث وقع ليل الاثنين بشمال قطاع غزة.

وأعلن متحدث باسم جيش الاحتلال، مقتل ضابط و3 جنود، وإصابة جندي آخر بجروح خطيرة خلال المعارك في شمال قطاع غزة.

ووقعت العملية عندما جرى تفجير مبنى مفخخ بقوة عسكرية لجيش الاحتلال، أسفر عن إصابة ضباط وجنود آخرين.

الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل ضابط و 3 جنود إسرائيليين بحادث تفجير منزل مفخخ. في جباليا الليلة الماضية pic.twitter.com/1QNHm30zSW — Hanzala (@Hanzpal2) October 29, 2024

وكان المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أعلن ليل الإثنين عن مقتل الرائد جاي يعقوب نزري (25 عاما) من عتليت، وهو قائد سرية في الكتيبة 52، متأثرا بجراحه بعد إصابته البالغة في 19 أكتوبر/ تشرين أول، بصاروخ مضاد للدبابات في معركة جباليا.

وقد قُتل في ذلك الحادث اثنان من الجنود أيضا.

وفي السياق، ذكرت تقارير عبرية أن الجيش أطلق النار على مسلح فلسطيني، استطاع الوصول من شمال قطاع غزة إلى “محور نتساريم”.

وفي السياق، ذكرت تقارير محلية أن طائرات إجلاء عسكرية إسرائيلية، هبطت قرب “محور نتساريم” الفاصل بين شمال وجنوب قطاع غزة.

إلى ذلك، أعلن قسم التأهيل في وزارة الجيش الإسرائيلية، أن 12 ألف عسكري أصيبوا منذ 7 أكتوبر 2023 بينهم 8500 بإصابات جسدية.

وأوضح أن عدد المصابين في قسم التأهيل ارتفع بنسبة 20%.

وأعلن أن ️900 عسكري أصيبوا منذ بداية المعركة البرية في لبنان، وأن 1500 جندي أصيبوا مرتين خلال الحرب.

وفي السياق، أعلنت كتائب شهداء الأقصى عن قيام ناشطيها بقصف تحشدات قوات الاحتلال المتمركزة بحي الجنينة شرقي مدينة رفح بقذائف الهاون.

كما أعلنت قوات الشهيد عمر القاسم الجناح العسكري للجبهة الديمقراطية عن قصف قوات الاحتلال في محيط بوابة “صلاح الدين” جنوب مدينة رفح، بقذائف الهاون الثقيل.