سياسة | دولي

مقتل ضابط وجندي إسرائيليين بتفجير مدرعة جنوبي غزة 

منذ ساعة واحدة

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القدس: أعلن الجيش الإسرائيلي، الأحد، مقتل ضابط وجندي من لواء غولاني في تفجير عبوة ناسفة بمدرعة جنوبي قطاع غزة.

وقال الجيش في بيان: “النقيب أمير سعد، ضابط في قسم التكنولوجيا والصيانة بوحدة الكوماندوز التابعة للواء غولاني، والرقيب ينون نوريئيل فانا من الوحدة نفسها قتلا في معركة جنوبي قطاع غزة”.

وبينما لم يذكر الجيش ملابسات مقتلهما، قالت صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية إنهما قُتلا السبت بمدينة خان يونس.

وأرجعت مقتلهما إلى تفجير عبوة ناسفة جرى تثبيتها في مدرعة من نوع “نمر”.

“كما أصيب ضابط آخر بجروح متوسطة في الهجوم نفسه”، وفق الصحيفة.

(الأناضول)

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