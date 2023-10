مقتل طفل فلسطيني في شيكاغو بـ 26 طعنة وإصابة والدته بجروح خطيرة على يد “عنصري أمريكي” بسبب أحداث غزة

شيكاغو: اتهمت الشرطة الأمريكية رجلاً يبلغ من العمر 71 عامًا من ضواحي شيكاغو يوم الأحد بارتكاب جريمة كراهية بعد أن طعن طفلاً فلسطينياً يبلغ من العمر 6 سنوات وأصاب امرأة تبلغ من العمر 32 عامًا بجروح خطيرة.

وأكدت الشرطة أن المهاجم خص الضحيتين (الطفل ووالدته) بسبب انتمائهما الإسلامي وكرد فعل على الحرب بين إسرائيل وحماس.

وقال مكتب عمدة مقاطعة ويل في بيان نشر على مواقع التواصل الاجتماعي: “تمكن المحققون من تحديد أن كلا الضحيتين في هذا الهجوم الوحشي كانا مستهدفين من قبل المشتبه به بسبب كونهما مسلمين والصراع الدائر في الشرق الأوسط بين حماس والإسرائيليين”، وفقا لوكالة أسوشيتد برس.

وعثر الضباط على الضحيتين في وقت متأخر من صباح يوم السبت في منزل يقع في منطقة بالقرب من بلدة بلينفيلد، على بعد حوالي 40 ميلاً (65 كيلومترًا) جنوب غرب شيكاغو.

وقال مكتب الشريف إن الطفل، الذي أٌعلن عن وفاته في المستشفى، تعرض للطعن 26 مرة بسكين عسكرية كبيرة، بحسب تشريح الجثة يوم الأحد. وكانت المرأة مصابة بأكثر من اثنتي عشرة طعنة في جسدها. وبقيت في المستشفى يوم الأحد، لكن من المتوقع أن تبقى على قيد الحياة.

وقالت الشرطة إنه تم العثور على الرجل المشتبه به بارتكاب الجريمة يوم السبت في الخارج “جالسًا في الخارج على الأرض بالقرب من ممر المنزل” مصابًا بجرح في جبهته.

وكان رهن الاحتجاز يوم الأحد في انتظار المثول أمام المحكمة، واتهمته الشرطة بالقتل من الدرجة الأولى، ومحاولة القتل من الدرجة الأولى، وتهمتين بارتكاب جرائم كراهية، والضرب المشدد بسلاح فتاك.

ولم تنشر السلطات أسماء الضحايا، لكن مكتب شيكاغو لمجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية (كير) خطط لعقد مؤتمر صحافي يوم الأحد مع أحد أفراد الأسرة وحدد هوية الضحايا على أنهم وديع الفيوم، وهو طفل أمريكي من أصل فلسطيني ،عمره 6 سنوات، ووالدته حنان شاهين.

وكانوا يعيشون في الطابق الأرضي من المنزل لمدة عامين، بحسب المنظمة، التي قالت إن المشتبه به هو مالك المنزل.

ونقلاً عن رسائل نصية من الأم إلى والد الصبي، ورد أن المشتبه به صرخ قائلاً: “أنتم أيها المسلمون، يجب أن تموتوا!” قبل عملية الطعن، بحسب كير-شيكاغو.

ووصف مجلس العلاقات الأمريكية- الإسلامية الجريمة بأنها “أسوأ كابوس لدينا”، وهي جزء من ارتفاع مثير للقلق في مكالمات الكراهية ورسائل البريد الإلكتروني منذ اندلاع أعمال العنف في الشرق الأوسط.

وأعربت منظمة (كير-شيكاغو) عن ثقتها الكاملة في أن السلطات المحلية ستحقق في هذا الهجوم وتحاكمه باعتباره جريمة كراهية.

ودعا مجلس العلاقات الإسلامية الأمريكية – شيكاغو مرة أخرى المسؤولين والمذيعين إلى “إعادة النظر في تأجيج جو من الكراهية ونزع الإنسانية، وهو أمر لم نشهده منذ أعقاب أحداث 11 سبتمبر التي تعرض المجتمعات لخطر معين”.

We are shocked and disturbed to learn that a landlord in Chicago expressing anti-Muslim and anti-Palestinian views broke into a Muslim family's apartment and attacked them with a knife, injuring the mother and killing her 6-year-old son, Wadea Al-Fayoume. @cairchicago will hold a… pic.twitter.com/N0ILuevq4n

The Sheriff's Department has confirmed to our Chicago chapter that the killer, Joseph Czuba, has now been charged with a hate crime for the murder of Wadea and attack on his mother. https://t.co/8FYHh9ZdOH

— CAIR National (@CAIRNational) October 15, 2023