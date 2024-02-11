 مقتل طيارين أردنيين في حادث سقوط طائرة تدريب عسكرية

دبي: نقلت وكالة الأنباء الأردنية “بترا” عن مصدر عسكري في القيادة العامة للقوات المسلحة، قوله اليوم الأحد، إن طياريْن قُتلا بعد سقوط طائرة تدريب تابعة لسلاح الجو الملكي أثناء جولة تدريبية في قاعدة الملك حسين الجوية بمحافظة المفرق.

وذكر المصدر أن الطيارين أحدهما برتبة رائد والآخر برتبة نقيب.

رحم الله شهداء الواجب🇯🇴

الجيش: استشهاد الرائد الطيار عمر العبادي والنقيب الطيار محمد الخضير إثر سقوط طائرة تدريبية في المفرق

عظم الله اجرك يا وطن نقدم التعازي لوطننا و جيشنا العربي و كافة ابناء الشعب الأردني 💔🇯🇴 pic.twitter.com/8ZP9x4hgsQ — abdullah aiman alrefai 🇯🇴 (@AB00DIBOODI) February 11, 2024

(رويترز)