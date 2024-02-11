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 مقتل طيارين أردنيين في حادث سقوط طائرة تدريب عسكرية

منذ ساعة واحدة

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دبي: نقلت وكالة الأنباء الأردنية “بترا” عن مصدر عسكري في القيادة العامة للقوات المسلحة، قوله اليوم الأحد، إن طياريْن قُتلا بعد سقوط طائرة تدريب تابعة لسلاح الجو الملكي أثناء جولة تدريبية في قاعدة الملك حسين الجوية بمحافظة المفرق.

وذكر المصدر أن الطيارين أحدهما برتبة رائد والآخر برتبة نقيب.

(رويترز)

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