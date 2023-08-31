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مقتل عريس أردني في يوم زفافه برصاصة طائشة.. والأمن يتوعد مطلقي النار- (فيديوهات)

منذ ساعة واحدة

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لندن- “القدس العربي”:

قُتل عريس أردني في يوم زفافه الأربعاء، جراء رصاصة طائشة أطلقها أحد المحتفلين.

وأفاد موقع “خبرني” نقلا عن مدير مستشفى معان الحكومي الدكتور وليد الرواد، بأن الشاب الراحل حمزة الفناطسة، هو عريس وتوفي بعيار ناري بغير قصد أصابه في منطقة الصدر، وما لبث أن فارق الحياة.

وبيّن أن الشاب الراحل توفي بالعيار الناري أثناء احتفاله مع اقاربه وأصدقائه بـ”حمام العريس”.

وقالت مصادر محلية، إن الشاب كان عرسه الأربعاء، فيما جهّز أهله وأقاربه حفل زفاف للاحتفال والفرح به.

 

وقال مصدر أمني، إنه توفي ظهر الأربعاء، شخص عشريني أثناء حفل زفاف في محافظة معان إثر إصابته بعيار ناري طائش.

وتابع المصدر أنه جرى إسعاف الشاب الراحل إلى مستشفى معان الحكومي وما لبث أن فارق الحياة، وبوشرت التحقيقات.

بدورها، نشرت مديرية الأمن العام الأردنية، بيانا شديد اللهجة، نعت فيه الشاب الراحل، وتوعدت مطلقي النار في الأفراح بأشد العقوبات.

وقال المديرية في بيان على فيسبوك: “اليوم، سننزل مطلقي العيارات النارية منزلة القتلة المجرمين.. ولئن كنا أعلنا الحرب مسبقاً على تجّار الموت من مروجي المخدرات ومهربيها، فإننا اليوم، نعلن حربنا على مَن يقتل الأبرياء من مطلقي العيارات النارية، فلقد تعددت الأسباب والقتل واحد”.

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