مقتل عسكريين اثنين ومصور ومراسل في انفجار جنوب سوريا

دمشق: قُتل عسكريان سوريان ومصور ومراسل، اليوم الأربعاء، في انفجار عبوة ناسفة بريف درعا جنوب سوريا .

ووفق وكالة أنباء النظام السوري “سانا”، اليوم، فقد قضى مصور “الإخبارية السورية” أحمد المسالمة، ومراسل قناة سما فراس الأحمد، وعنصران من “القوات المسلحة” بـ “عبوة ناسفة زرعها إرهابيون في طريق عودتهم في الشياح بريف درعا، بعد إحباط عملية تهريب مخدرات”.

بدوره أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بمقتل مصطفى قاسم المسالمة ، القيادي البارز في صفوف الأمن العسكري، والذي يعتبر اليد اليمنى للؤي العلي رئيس فرع المخابرات العسكرية بمحافظة درعا، جراء انفجار عبوة ناسفة بمنطقة الشياح في درعا البلد.

وقال المرصد، الذي يتخذ من لندن مقراً له، في بيان صحفي، اليوم، إن “الانفجار حدث أثناء محاولة اقتحام منطقة الشياح من قبل مجموعة عسكرية ضد مقاتلين إسلاميين”، لافتاً إلى “مقتل مراسل قناة سما الإخبارية الموالية للنظام فراس الأحمد، والمصور الخاص بالقناة أيضاً، وعنصرين آخرين أيضاً، ليبلغ عدد القتلى الإجمالي للانفجار خمسة”.

( د ب أ)