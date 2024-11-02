سياسة | دولي

مقتل عسكرييْن إسرائيليين وإصابة ضابط بجروح خطيرة في معارك بشمال غزة- (صور)

2 - نوفمبر - 2024

لقطة شاشة

حجم الخط
1

تل أبيب: أفادت هيئة البث العبرية، مساء السبت، بمقتل عسكريين إسرائيليين اثنين من لواء غفعاتي في معارك بشمال قطاع غزة.

وأعلنت الهيئة في بيان، مقتل الرقيب إيتاي فريزات، والرقيب يائير حنانيا، من كتيبة شاكيد، التابعة للواء غفعاتي، نتيجة انفجار عبوة ناسفة.

وبحسب القناة 13 العبرية، فإن فريزات (20 عاما) وحنانيا (22 عاما) قتلا في المعارك بشمال غزة.

وأضافت: “أصيب في الحادث نفسه ضابط بجروح خطيرة”.

وبذلك يرتفع إجمالي حصيلة قتلى الجيش الإسرائيلي منذ بداية حرب الإبادة على غزة في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، إلى 780 عسكريا، بحسب القناة العربية العبرية.

ومنذ 7 أكتوبر 2023، تشن إسرائيل بدعم أمريكي مطلق حرب “إبادة جماعية” على غزة، أسفرت عن أكثر من 145 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.

(الأناضول)

كلمات مفتاحية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  1. يقول Palestine is a 🔥🔥🔥 never be divided with any colonizer:
    نوفمبر 2, 2024 الساعة 6:50 م

    رحيلكم وعودتكم إلي اوطانكم أفضل بكثير من استغبانكم والتضحية بكم من أجل الوهم الصهيوني الإجرامي الهمجي الذي يخدم فقط الصهيونية وليس الديانه اليهوديه المحترمه..

    رد

أخبار ذات صلة

انتحار 16 عسكريا إسرائيليا في 2025 يرفع الحصيلة لـ 54 منذ 7 أكتوبر
28 - يوليو - 2025
لبيد: فشلنا في غزة كارثة مطلقة والحكومة عاجزة عن وقف نزيف الجنود- (تدوينة)
28 - يوليو - 2025
مواقع إسرائيلية: إصابة 6 جنود في غزة أحدهم بحالة حرجة
28 - يوليو - 2025
“القسام” تفجر ناقلات جند إسرائيلية وتوقع قتلى بصفوف الجيش في خان يونس
26 - يوليو - 2025

اشترك في قائمتنا البريدية