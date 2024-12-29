مقتل عسكري إسرائيلي وإصابة آخر بجروح خطيرة في معارك بشمال غزة

القدس: أعلن الجيش الإسرائيلي، الأحد، مقتل عسكري في صفوفه، وإصابة آخر بجروح خطيرة، خلال المعارك الدائرة في شمال قطاع غزة.
وقال الجيش في بيان: “مقتل الرقيب أول يوفال شوهام (22 عاما) في إحدى معارك شمالي غزة”، كان يخدم في سلاح المدرعات ضمن الكتيبة التاسعة.
وفي بيان آخر، قال الجيش الإسرائيلي إنّ “عسكريًا من كتيبة (931) أصيب بجروح خطيرة خلال الاشتباكات الدائرة في شمال غزة”.
ونوه البيان إلى أنّ العسكري أصيب في حادثة منفصلة عن الحادثة التي قتل فيها شوهام، وتم نقله إلى مستشفى لتلقي العلاج.
وبحسب معطيات الجيش الإسرائيلي فإنه بذلك يرتفع عدد قتلاه منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر/تشرين أول 2023 إلى 824 عسكريا.
ووفقا للمعطيات فإن 392 من هؤلاء العسكريين قتلوا بالمعارك البرية في القطاع، والتي بدأت في 27 أكتوبر من العام نفسه.
(الأناضول)
الله أكبر الله أكبر الله أكبر على أسود فلسطين من القسام والسرايا والكتائب وأبو علي مصطفى والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين وألوية صلاح الدين والمجاهدين وأبو والشهيد عمر القاسم والعرين وجنين و بلاطة و نابلس و اريحا وعقبة جبر وحوارة و طولكرم وطوباس ونور الشمس والخليل وكل أحرار فلسطين الميامين المباركين الذين سيقهرون عصابة الحلف الصهيو صليبي الأمريكي البريطاني الغربي الحاقد الغادر الجبان الذي يرسل أسلحته القذرة لإبادة أطفال غزة هذي سنة كاملة وزيادة بلا خجل أو وجل ✌️🇵🇸☹️☝️🚀🐒💣🔥
الله أكبر الله أكبر الله أكبر على جند الله المنصورون بإذن الواحد الأحد الفرد الصمد قاهر البعبع الصهيو صليبي الأمريكي البريطاني الغربي الحاقد الغادر الجبان الذي يعيث سفكا بدماء الفلسطينيين منذ 1948 ✌️🇵🇸☹️💪☝️🔥🐒💣🚀