مقتل عسكري إسرائيلي وإصابة آخر بجروح خطيرة في معارك بشمال غزة

القدس: أعلن الجيش الإسرائيلي، الأحد، مقتل عسكري في صفوفه، وإصابة آخر بجروح خطيرة، خلال المعارك الدائرة في شمال قطاع غزة.

وقال الجيش في بيان: “مقتل الرقيب أول يوفال شوهام (22 عاما) في إحدى معارك شمالي غزة”، كان يخدم في سلاح المدرعات ضمن الكتيبة التاسعة.

وفي بيان آخر، قال الجيش الإسرائيلي إنّ “عسكريًا من كتيبة (931) أصيب بجروح خطيرة خلال الاشتباكات الدائرة في شمال غزة”.

ونوه البيان إلى أنّ العسكري أصيب في حادثة منفصلة عن الحادثة التي قتل فيها شوهام، وتم نقله إلى مستشفى لتلقي العلاج.

وبحسب معطيات الجيش الإسرائيلي فإنه بذلك يرتفع عدد قتلاه منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر/تشرين أول 2023 إلى 824 عسكريا.

ووفقا للمعطيات فإن 392 من هؤلاء العسكريين قتلوا بالمعارك البرية في القطاع، والتي بدأت في 27 أكتوبر من العام نفسه.

(الأناضول)