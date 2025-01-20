سياسة | عربي | فلسطين

مقتل عسكري إسرائيلي وإصابة 4 شمالي الضفة الغربية 

20 - يناير - 2025

تنتشر مركبات مدرعة إسرائيلية أثناء مداهمة شمال الضفة الغربية المحتلة، في 10 يناير 2025. ا ف ب

حجم الخط
1

القدس: أعلن الجيش الإسرائيلي، الإثنين، مقتل عسكري وإصابة آخر بجروح خطيرة، و3 بجروح متوسطة في شمالي الضفة الغربية.
وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان، إن “الرائد (احتياط) افياتار بن يهودا (31 عاماً) جندي في الكتيبة 8211 في لواء أفرايم، قتل خلال نشاط عملياتي في منطقة لواء مناشيه” في شمالي الضفة الغربية.
وأضاف: “في الحادث نفسه، أصيب ضابط احتياطي في الكتيبة 8211 التابعة للواء أفرايم بجروح خطيرة”.


ولم يوضح الجيش الإسرائيلي طبيعة الحادث، ولكن إذاعة الجيش الإسرائيلي أشارت إلى انفجار عبوة ناسفة في الجيب الذي كانوا يستقلونه، خلال ساعات الليل، في نشاط عملياتي في بلدة طمون الفلسطينية.
وأضافت: “أصيب قائد الكتيبة الذي كان يجلس بجانبه بجروح خطيرة، و3 جنود كانوا يجلسون في الخلف بجروح متوسطة”.

(الأناضول)

كلمات مفتاحية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  1. يقول فصل الخطاب:
    يناير 20, 2025 الساعة 10:41 ص

    الله أكبر الله أكبر الله أكبر على أحرار فلسطين و الضفة الغربية الأسود والفهود والنمور الذين سيقهرون عصابة الشرذمة الصهيو نازية الفاشية الحقيرة النتنة المدعومة بالسلاح الأمريكي والأوروبي القذر الذي يعربد تقتيلا بالفلسطينيين منذ 1948 ✌️🇵🇸😎💪🔥🐒🚀

    رد

أخبار ذات صلة

محسن مهداوي.. من مخيم فلسطيني إلى السجن الأمريكي.. قدَّمَ نفسه كبوذي.. لكن الدعوة للتسامح لم تحمِه من ترامب
17 - أبريل - 2025
المحكمة العليا الأمريكية قد تجيز مقاضاة السلطات الفلسطينية والمطالبة بتعويضات
2 - أبريل - 2025
فلسطينيو الضفة المحتلة يؤدون صلاة عيد الفطر تحت عدوان إسرائيلي متواصل
30 - مارس - 2025
“أطباء بلا حدود” تقول إن الفلسطينيين في الضفة الغربية في وضع “حرج للغاية” “لم يُسجل مثله منذ عقود”
24 - مارس - 2025

اشترك في قائمتنا البريدية