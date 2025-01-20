مقتل عسكري إسرائيلي وإصابة 4 شمالي الضفة الغربية 

تنتشر مركبات مدرعة إسرائيلية أثناء مداهمة شمال الضفة الغربية المحتلة، في 10 يناير 2025. ا ف ب

القدس: أعلن الجيش الإسرائيلي، الإثنين، مقتل عسكري وإصابة آخر بجروح خطيرة، و3 بجروح متوسطة في شمالي الضفة الغربية.

وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان، إن “الرائد (احتياط) افياتار بن يهودا (31 عاماً) جندي في الكتيبة 8211 في لواء أفرايم، قتل خلال نشاط عملياتي في منطقة لواء مناشيه” في شمالي الضفة الغربية.

وأضاف: “في الحادث نفسه، أصيب ضابط احتياطي في الكتيبة 8211 التابعة للواء أفرايم بجروح خطيرة”.

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مقتل الرقيب ” افيتار الرابع عشر”جراء انفجار عبوة ناسفة في لواء منشيه وإصابة قائد الكتيبة 8211 الذي كان بجانبة في عربية “دافيد”

ووقعت الحادثة بعد منتصف الليل عندما كان جنود من الكتيبة يقومون بدورية روتينية في قرية طمون الفلسطينية pic.twitter.com/qqHyZ5lxlS — سالم سعيد (@aLLJamaa12345) January 20, 2025



ولم يوضح الجيش الإسرائيلي طبيعة الحادث، ولكن إذاعة الجيش الإسرائيلي أشارت إلى انفجار عبوة ناسفة في الجيب الذي كانوا يستقلونه، خلال ساعات الليل، في نشاط عملياتي في بلدة طمون الفلسطينية.

وأضافت: “أصيب قائد الكتيبة الذي كان يجلس بجانبه بجروح خطيرة، و3 جنود كانوا يجلسون في الخلف بجروح متوسطة”.

مقطع يوثق اللحظات الأولى من تفجير الجيب العسكري التابع لقوات الاحتلال على أطراف طمون بطوباس pic.twitter.com/MgM6kLO1UX — القسطل الإخباري (@AlQastalps) January 19, 2025

(الأناضول)