مقتل عسكري إسرائيلي يرفع الإجمالي لـ880 منذ بدء إبادة غزة

قتل عسكري إسرائيلي، الأحد، جراء انفجار عبوة ناسفة خلال معارك شمالي قطاع غزة، ما رفع الإجمالي إلى 30 منذ استئناف حرب الإبادة الجماعية بحق الفلسطينيين.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان عبر موقعه الرسمي إن الجندي نتان روزنفيلد (20 عاما)، وهو “مقاتل في كتيبة الهندسة القتالية 601 التابعة للواء آثار الحديد (401)”، قتل خلال معركة في شمال القطاع.

فيما ذكرت إذاعة الجيش أن روزنفيلد قتل بانفجار عبوة ناسفة، مشيرة إلى أن بقية أفراد القوة لم يصابوا في الحادث.

وأشارت إلى أنه منذ استئناف الجيش الإسرائيلي الحرب على قطاع غزة في 18 مارس/آذار الماضي، ارتفع عدد القتلى في صفوفه إلى 30 جنديا.

وأفادت صحيفة “يديعوت أحرونوت” بأن الانفجار وقع في منطقة جباليا شمالي غزة، دون أن تقدم تفاصيل إضافية.

وبمقتل هذا الجندي ترتفع حصيلة قتلى الضباط والجنود الإسرائيليين منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إلى 880 من بينهم 436 قُتلوا منذ الاجتياح البري للقطاع في 27 من الشهر ذاته، وفقا لبيانات الجيش الإسرائيلي المنشورة على موقعه.

فيما بلغ عدد المصابين منذ بداية الحرب 6 آلاف و29 ضابطا وجنديا من بينهم ألفان و743 منذ الاجتياح البري للقطاع.

(الأناضول)