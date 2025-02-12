مقتل عسكري تونسي ضمن البعثة الأممية في إفريقيا الوسطى 

تونس ـ عادل الثابتي

أعلنت وزارة الدفاع التونسية، الأربعاء، مقتل أحد عسكريها ضمن البعثة الأممية في جمهورية إفريقيا الوسطى، مساء الثلاثاء، بطلق ناري على الحدود مع تشاد.

وقالت الوزارة في بيان، إن دورية عسكرية تونسية تابعة لـ”سرية التدخل السريع” بجمهورية إفريقيا الوسطى، تعرضت مساء الثلاثاء إلى “إطلاق نار أسفر عن وفاة عسكري من أفراد الدورية بمنطقة انديلي على الحدود مع التشاد”.

وأضافت أن “الدورية كانت بصدد تنفيذ مهامها العادية تحت راية الأمم المتحدة في إطار دعم البعثة الأممية المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار بجمهورية إفريقيا الوسطى.”

ووفق البيان فإن “مهمة سرية التدخل السريع التونسية انتشرت لأول مرة بهذا البلد منذ يوليو/ حزيران 2021، لتقديم الدعم لقوات حفظ السلام والتدخل لحماية المدنيين من أعمال الجماعات المسلحة وتأمين منطقة الانتشار وتوجيه المساعدات الإنسانية وحماية موظفي منظمة الأمم المتحدة”.

وفي يوليو 2021، وافق البرلمان التونسي على مشروع قرار لإرسال قوات عسكرية إلى إفريقيا الوسطى، ضمن بعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام التي بدأت مهمتها في المنطقة في 10 أبريل/ نيسان 2014.

وتتألف قوات حفظ السلام من عسكريين تضعهم الدول الأعضاء في الأمم المتحدة على ذمتها، ويتم اختيار هذه الدول على أساس حيادها في النزاع.

وتعمل هذه القوات على التدخل ووقف النزاع بين الأطراف المتقاتلة، عبر وسائل التفاوض والوساطة والإقناع، مع عدم استعمال السلاح إلا في حالات الدفاع الشرعي.

(الأناضول)