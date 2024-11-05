مقتل عشرة مدنيين في هجوم نُسب لقوات الدعم السريع بولاية الجزيرة السودانية 

بورت سودان : قتل عشرة مدنيين في هجوم نُسب لقوات الدعم السريع في ولاية الجزيرة بوسط السودان، على ما أفادت الثلاثاء لجان المقاومة، وهي مجموعة من الناشطين المؤيدين للديموقراطية، في استمرار للعنف المتصاعد في الولاية منذ الشهر الماضي.

وأفادت لجنة مقاومة مدني بأنّ “قوات الدعم السريع قتلت مساء الإثنين 10 مدنيين في قرية البربوراب حوالى 85 كيلومترا شمال شرق ود مدني” عاصمة ولاية الجزيرة.

وكانت هذه الولاية الخاضعة للجيش، شهدت الشهر الماضي مقتل 200 شخص على الأقل استنادا إلى مصادر طبية وناشطين، ونزوح 135 ألفا آخرين بحسب الأمم المتحدة.

(أ ف ب)