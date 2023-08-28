مقتل عضو هيئة تدريس واحتجاز المشتبه به في إطلاق النار بجامعة ولاية نورث كارولاينا- (فيديو)

نورث كارولاينا- “القدس العربي”: قال مسؤولون أمريكيون، الإثنين، إن أحد أعضاء هيئة التدريس جامعة نورث كارولاينا في تشابل هيل ( UNC) قُتل بالرصاص في مبنى الحرم الجامعي، مما أدى إلى إغلاق الحرم الجامعي لعدة ساعات.

وقال رئيس شرطة جامعة UNC، بريان جيمس، في مؤتمر صحافي يوم الإثنين إنه تم التعرف على المشتبه به واحتجازه بعد الساعة 2:30 ظهرًا بقليل، بعد أكثر من ساعة من إبلاغ الشرطة عن شخص مسلح وخطير بالقرب من الحرم الجامعي.

وأكد كيفن جوسكيويتز، مستشار جامعة نورث كارولاينا في تشابل هيل، في بيان أن “هذه الخسارة مدمرة، كما أن إطلاق النار يضر بالثقة والسلامة التي غالبًا ما نعتبرها أمرًا مفروغًا منه في مجتمع الحرم الجامعي لدينا”.

وقال جيمس إن السلطات لم تكشف عن اسم المشتبه به ولم يتم توجيه اتهامات رسمية بعد.

وأضاف أن الدافع غير معروف حاليا وليس من الواضح ما إذا كان المشتبه به يعرف الضحية.

وأكد جيمس أن إطلاق النار وقع في مختبرات (Caudill) المغلقة حاليا لحين معالجة الأدلة.

وقال جيمس إنه لم يتم الإبلاغ عن إصابات أو وفيات أخرى.