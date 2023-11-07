 مقتل عنصرين من “حزب الله” بنيران إسرائيلية على الحدود الجنوبية اللبنانية

أعلنت جماعة “حزب الله” اللبنانية، الإثنين، مقتل اثنين من عناصرها، بمواجهات مع الجيش الإسرائيلي على حدود لبنان الجنوبية، ما يرفع حصيلة قتلاها إلى 63، منذ 8 أكتوبر/ تشرين الأول.

ونعى “حزب الله”، في بيانين مُنفصلين، “المقاتل حسين لطفي سويد (مازن)، من بلدة مركبا في جنوب لبنان، ومحمد ملحم يوسف (مجاهد)، من بلدة حام في البقاع، اللذين ارتقيا على طريق القدس”.

وفي وقت سابق الإثنين، أعلن “حزب الله”، في بيان، مقتل “ريان يوسف درويش (أبو علي)، من بلدة القليلة في جنوب لبنان، الذي ارتقى شهيدًا على طريق القدس”، وفق تعبيره.

وبذلك ترتفع حصيلة قتلى الحزب في المواجهات مع إسرائيل إلى 63، منذ 8 أكتوبر الماضي، بحسب بيانات سابقة للجماعة.

من جانبه، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أن “طائرات مقاتلة هاجمت أهدافاً لـ “حزب الله” في جنوب لبنان، رداً على إطلاق النار الذي تم تنفيذه في وقت سابق من اليوم، بالتزامن مع القصف المدفعي”.

ونقلت صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية عن المتحدث باسم الجيش قوله: “من بين الأهداف التي تم استهدافها عدد من المواقع التي توجد بها وسائل تكنولوجية لـ “حزب الله” ومخزن أسلحة ومواقع إطلاق وبنى تحتية إرهابية”.

والجمعة، قال أمين عام “حزب الله” حسن نصر الله، في أول كلمة متلفزة له منذ بداية الحرب على غزة، إن جماعته دخلت معركة “طوفان الأقصى” في 8 أكتوبر/ الماضي، أي بعد يوم من انطلاقها في غزة، مؤكداً أن “خيارات المقاومة مفتوحة”.

ومنذ 8 أكتوبر الماضي، تشهد الحدود اللبنانية الإسرائيلية بوتيرة يومية، قصفاً متبادلاً ومتقطعاً بين الجيش الإسرائيلي من جهة، وجماعة “حزب الله” وفصائل فلسطينية في لبنان من جهة أخرى، ما خلّف قتلى وجرحى على طرفي الحدود.

(الأناضول)